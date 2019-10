Wuling Hong Guang Plus gaat voor grote aantallen

Wuling, een Chinees samenwerkingsverband tussen SAIC, General Motors en het vroeger geheel zelfstandige Wuling, heeft in China het doek getrokken van de Hong Guang Plus. Een auto die wellicht relevanter is dan je zou denken.

Automerk Wuling is in Europe volledig onbekend, maar in China is het de fabrikant van voornamelijk MPV's een relatief grote speler. Onder de noemer Hong Guang schaart het bedrijf al jaren een reeks MPV's en die familie ruimtelijke modellen wordt nu uitgebreid met de Hong Guang Plus, een zevenzitter die optioneel valt uit te voeren met een tweede zitrij waar drie personen een plek moeten kunnen vinden en dat maakt het in dat geval tot een achtzitter.

Wuling heeft in totaal al 4,5 miljoen MPV's uit de Hong Guang-familie geproduceerd en deze nieuwe Hong Guang Plus moet het verkoopsucces te komende jaren voortzetten. De auto meet 4,72 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,91 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,8 meter. Wat formaat betreft is de Hong Guang Plus 12 centimeter langer dan een Europese zevenzits-MPV als de Citroën Grand C4 Picasso. De relatief hoekig vormgegeven MPV heeft optisch weinig tierelantijnen. De vormgeving van de D-stijl en de zwartkleurige overige raamstijlen moeten de suggestie van 'een zwevend dak' wekken. Net als het exterieur is ook het binnenste relatief simplistisch vormgegeven. In de neus ligt een 147 pk en 245 Nm krachtige geblazen 1.5. Op de optielijst staan zaken als een 8-inch groot infotainmentscherm, een achterruitrijcamera, mistlampen en - jawel - twee airbags. Ook is een achterruitverwarming net als een wisser op de achterruit niet standaard. Wél meldt Wuling trots dat stuurbekrachtiging en ABS wél tot de standaarduitrusting behoren.