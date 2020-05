Wuling Rong Guang EV is elektrisch in twee smaken

Rong Guang. Het klinkt wellicht als een gerecht dat je bij je lokale afhaalchinees kunt bestellen, maar niets is minder waar. Rong Guang is de naam van een busje dat door Wuling, een samenwerkingsverband tussen onder meer General Motors en het Chinese SAIC, sinds 2008 in China wordt verkocht. Hij bestaat dus al even, maar er is nu voor het eerst een volledig elektrische variant.

Wuling voegde onlangs een jolige en uitermate hoekige micro-EV aan zijn line-up toe en nu gaat dus ook de Rong Guang aan de stekker. De elektrische aandrijflijn komt in zowel de bestel- als de personenversie. In beide gevallen betreft het een accupakket van 42 kWh. De bestelversie komt daarmee 252 kilometer (NEDC) ver, terwijl de personenvariant een bereik heeft van 300 kilometer. Die laatste heeft een vanafprijs van omgerekend € 11.700. Via een snellader is het accupakket in 2 uur weer vol te laden. De standaarduitrusting van de Rong Guang EV, die een wielbasis van ruim 3 meter heeft, omvat onder meer stuurbekrachtiging en een airbag voor de bestuurder. Naar Europa komt het praktische maar ietwat karig uitgeruste tweetal niet.