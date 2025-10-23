Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Winst Tesla keldert opnieuw – omzet wél toegenomen

Pieken en dalen

73
Tesla Model Y en Model 3
Lars Krijgsman

Ook in het derde kwartaal van dit jaar heeft Tesla aanzienlijk minder winst geboekt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat en meer blijkt uit cijfers die Tesla heeft vrijgegeven.

Lang bleven de verkopen van Tesla wereldwijd achter, met een lagere omzet en minder winst tot gevolg. In het derde kwartaal van dit jaar zag Tesla zijn verkopen weer toenemen, met zeven procent zelfs ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De omzet die Tesla over het derde kwartaal boekte, was met omgerekend een dikke 24 miljard euro 12 procent hoger dan die in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Voor de winst mocht het helaas niet baten.

In het derde kwartaal boekte Tesla omgerekend zo'n 1,2 miljard euro winst. Winst is winst, maar die winst was wel een pittige 37 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de gehele linie zijn de kosten gestegen, onder meer aan de ontwikkelingskant. Tesla geeft aan te blijven innoveren, onder meer met als doel om de kosten omlaag te brengen.

73 Bekijk reacties
Tesla Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Tesla

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model S 85D Base Free Supercharge

Tesla Model S 85D Base Free Supercharge

  • 2015
  • 272.650 km
€ 14.950
Tesla Model Y RWD 58 kWh Pano / Leder

Tesla Model Y RWD 58 kWh Pano / Leder

  • 2024
  • 43.746 km
€ 32.950
Tesla Model S 85D Base |FREE SUPERCHARGING|ORIG. NL| 3916

Tesla Model S 85D Base |FREE SUPERCHARGING|ORIG. NL| 3916

  • 2015
  • 174.089 km
€ 17.900

Lees ook

Nieuws
Tesla Model X fabrieksbeeld

Tesla Model X vernieuwd: tot 650 kilometer bereik en vanaf €116.000

Nieuws
Tesla Model S fabrieksbeeld

Tesla Model S vernieuwd: groter bereik voor dezelfde prijs

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Goedkoopste Tesla Model Y Standard biedt meer bereik voor minder geld

Nieuws
Tesla Model X

Onderzoek naar zelfrijdende Tesla's in VS na ongelukken

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

Tesla Model 3 ook als goedkopere Standard

Lezersreacties (73)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.