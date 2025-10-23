Winst Tesla keldert opnieuw – omzet wél toegenomen

Ook in het derde kwartaal van dit jaar heeft Tesla aanzienlijk minder winst geboekt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat en meer blijkt uit cijfers die Tesla heeft vrijgegeven.

Lang bleven de verkopen van Tesla wereldwijd achter, met een lagere omzet en minder winst tot gevolg. In het derde kwartaal van dit jaar zag Tesla zijn verkopen weer toenemen, met zeven procent zelfs ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De omzet die Tesla over het derde kwartaal boekte, was met omgerekend een dikke 24 miljard euro 12 procent hoger dan die in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Voor de winst mocht het helaas niet baten.

In het derde kwartaal boekte Tesla omgerekend zo'n 1,2 miljard euro winst. Winst is winst, maar die winst was wel een pittige 37 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de gehele linie zijn de kosten gestegen, onder meer aan de ontwikkelingskant. Tesla geeft aan te blijven innoveren, onder meer met als doel om de kosten omlaag te brengen.