Weltmeister toont eerste beeld EX6 Plus

In april vorig jaar presenteerde het onder de vleugels van het Chinese WM Motors opererende Weltmeister de EX5. Die 4,59 meter lange elektrische SUV met een wielbasis van 2,7 meter krijgt gezelschap van de EX6 Plus. Die nieuwkomer is evengoed helemaal elektrisch, maar is zoals zijn naam al doet vermoeden ruimer dan de EX5.

De EX6 Plus heeft dezelfde 2,7 meter lange wielbasis als de EX5, maar is met zijn lengte van 4,8 meter toch fors langer. Die extra centimeters komen achter de achteras te hangen en daarmee is de overhang daar natuurlijk een stuk forser. Niet alleen is de EX6 Plus langer dan de EX5, hij is met zijn hoogte van 1,71 meter een kleine vier centimeter hoger.

De EX6 Plus is alleen verkrijgbaar met een 218 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Hoewel de EX5 leverbaar is met een 52,5 kWh én met een 69 kWh accupakket, krijgt deze grotere EX6 alleen het grootste exemplaar in zijn bodem. Naar Europe komt de EX6 Plus net als de EX5 vooralsnog niet.