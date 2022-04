Welke elektrische occasions koop je voor 20.000 euro

Laten we er maar geen doekjes om winden: de vraag naar elektrische auto’s is niet bijster groot bij particulieren en dat geldt eveneens voor occasions. In 2021 wisselden iets meer dan twee miljoen gebruikte auto’s van eigenaar en nog geen twee procent daarvan was elektrisch. Maar door de hoge brandstofprijzen neemt de interesse nu toch iets toe. Om de keuze wat gemakkelijker te maken, zetten we het huidige aanbod tot €20.000 voor je op een rij.

Ja, elektrisch rijden betekent al dat je op verschillende fronten concessies moet doen. Met een elektrische occasion is dat nog eens extra het geval, omdat je nu eenmaal rijdt met de techniek van jaren geleden. Dat begint al met de doorgaans relatief kleine accu, die door de jaren heen ook nog eens wat van zijn capaciteit is verloren (degradatie, zie het artikel daarover op pagina 28), waardoor de toch al niet zo riante actieradius nog geringer is. En dan zijn er nog de laad­mogelijkheden. Het gros heeft geen 3-fasen-­lader en ook geen CCS-laadpoort. Naast alle nieuwe EV’s komt het aanbod gebruikt over als verouderd en de meeste modellen zijn dan ook niet voor iedereen geschikt als hoofdvervoermiddel. Dat neemt niet weg dat er interessante auto’s tussen zitten, waarbij de capaciteit van de accu en de efficiency van de aandrijflijn al heel behoorlijk zijn.

Omdat veel elektrische occasions zakelijk worden verkocht, adverteren sommige aanbieders met prijzen exclusief btw. Dat is niet alleen heel irritant, maar ook misleidend. Daarnaast komen we regelmatig prijzen inclusief de €2.000 subsidie tegen. Ook dat is iets om extra goed op te letten voordat je jezelf rijk rekent.

BMW i3 60 Ah/94 Ah/120 Ah

Accucapaciteit: 21,6 kWh (94 Ah: 33,2 kWh) (120 Ah: 42,2 kWh)

Actieradius praktijk: 80-180 km (94 Ah: 115-255 km, s: 110-245 km)

(120 Ah: 165-360 km, s: 160-355 km)

Motorvermogen: 125 kW/170 pk (i3s: 135 kW/184 pk)

Te koop vanaf: €15.870; 94 Ah: €19.225; 120 Ah: €27.765

Citroën E-Berlingo Multispace/Peugeot Partner Tepee Electric

Fiat 500E USA

22,5 kWh70-155 km83 kW/111 pk€15.900 Dit Franse duo kom je niet veel tegen in Nederland en het laat zich niet zo moeilijk raden waarom dat zo is. Een enkele overheidsinstantie of een nutsbedrijf nam er een paar op in de vloot om aan het benodigde duurzaamheidimago te werken. Het is een prima bestelwagen voor de bakker of slager die binnen de stadsgrenzen zijn waren wil rondbrengen, maar veel meer kun je er niet mee. Opmerkelijk: de huidige Berlingo en Peugeot Rifter worden in Nederland alleen nog met elektromotor geleverd.

Accucapaciteit: 24,0 kWh

Actieradius praktijk: 70-155 km

Motorvermogen: 49 kW/67 pk

Te koop vanaf: €9.950

Ford Focus Electric

Accucapaciteit: 23,0 kWh

Actieradius praktijk: 75-160 km

Motorvermogen: 107 kW/145 pk

Te koop vanaf: €8.950

Een volledige elektrische Ford Focus? Jazeker, die was er ook. Zelfs van de generatie daarvoor bestond al een oplaadbare. We hebben het nu over de Focus van 2011, die in eerste instantie speciaal voor de Amerikaanse markt is ontwikkeld. Uiteindelijk maakte hij toch de oversteek naar ons continent en kon je in 2013 voor de somma van €39.900 de gelukkige eigenaar worden. Als zakelijke rijder kon je hem met nul procent bijtelling rijden. Dat vereiste nogal wat concessies, vandaar dat het geen groot succes is geworden.

Dacia Spring Electric

Accucapaciteit: 26,8 kWh

Actieradius praktijk: 115-265 km

Motorvermogen: 33 kW/45 pk

Te koop vanaf: €18.750

Vers van de pers, heet van de naald, deze guitige Dacia. Een auto die precies dat doet wat je van een kleine, goedkope elektrische auto mag verwachten. De stille en soepele aandrijflijn tilt de rijbeleving onbewust toch naar een wat hoger niveau, ook al is hij de snelste niet. De ruimte op de achterbank is minimaal, de kofferbak is juist weer relatief groot. Heel veel occasions van vorig jaar kom je nog niet tegen, maar hier en daar duikt er een exemplaar op. Dankzij de als optie leverbare CCS-lader kun je ook langere ritten maken.

Hyundai Ioniq Electric

Accucapaciteit: 30,5 kWh (vanaf 2019: 40,4 kWh)

Actieradius praktijk: 160-220 km (versie 2019: 240-290 km)

Motorvermogen: 85 kW/116 pk (versie 2017: 110 kW/136 pk)

Te koop vanaf: €16.450 (versie 2019: €26.500)

Met de eerste Ioniq (2016) pakte Hyundai het slim aan door niet op één paard te wedden. Je kon namelijk kiezen uit hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch. Dat de Koreanen goed beslagen ten ijs kwamen, bleek al snel uit het feit dat de actieradius van de Electric helemaal niet tegenviel, ondanks de bescheiden batterij. Een kwestie van een lage luchtweerstand en een efficiënte aandrijflijn. Binnen de landsgrenzen kun je er goed mee uit de voeten. Jammer dat de DC-laadsnelheid van de ver­beterde uitvoering iets lager ligt, maar verder is het een puike EV.

Kia e-Soul

Accucapaciteit: 24,2 kWh (vanaf 2017: 33,0 kWh)

Actieradius praktijk: 110-234 km (versie 2017: 120-260 km)

Motorvermogen: 81 kW/110 pk

Te koop vanaf: €15.949 (versie 2017: €24.495)

Eind 2008 maakte Kia de prijzen van de excentrieke Soul bekend. Een auto die je moet begrijpen, net zoals die rare Daihatsu Materia. Iets meer dan vijf jaar later wordt de elektrische versie aan het gamma toegevoegd en die krijgt in 2017 een groter accupakket. Op het oog heeft de Soul misschien niet de ideale vorm om een zuinige EV te kunnen zijn, maar toch staat hij zijn mannetje en komt hij nog best ver. Pluspunten zijn het ruime inte­rieur en de grote kofferbak. Sinds 2019 staat de huidige e-Soul bij de dealer.

Nissan Leaf I

Accucapaciteit: 24,0 kWh (vanaf 2016: 30,0 kWh)

Actieradius praktijk: 90-189 km (versie 2013: 94-205 km, versie 2016: 120-254 km)

Motorvermogen: 80 kW/109 pk

Te koop vanaf: €7.999 (versie 2016: €13.900)

Zoals de Toyota Prius synoniem is voor hybride, zo is de Leaf (en Tesla) dat voor elektrisch rijden. Toen de wereld eigenlijk nog helemaal niet zo bezig was met emissieloos vervoer, kwam Nissan al met de Leaf. Niet alleen de aandrijfvorm verraste, maar ook het bijzondere uiterlijk. Alle goede bedoelingen plus de titel Auto van het Jaar 2011 ten spijt wilde het met de verkoop niet zo vlotten. Logisch, want het laadnetwerk was destijds niet wat het nu is en met een accu van 24,0 kWh kom je in de winter nog geen 100 kilometer ver.

Nissan Leaf II

Accucapaciteit: 40,0 kWh/62 kWh

Actieradius praktijk: 160-336 km (60 kWh: 230-486 km)

Motorvermogen: 110 kW/150 pk (60 kWh: 160 kW/218 pk)

Te koop vanaf: €19.940 (60 kWh, vanaf circa juni 2019: €29.950)

Mercedes-Benz B250e

Met alle kennis en ervaring van de eerste Leaf ging Nissan aan de slag om een betere opvolger te bouwen. Die kwam in 2018 en leek veelbelovend. Maar helaas, op het onderdeel snelladen zakt hij door het ijs. Geen CCS en een accu die al snel te warm wordt, waardoor de laadsnelheid als een pudding in elkaar zakt. Insiders kenners de term ‘rapidgate’ maar al te goed. Jammer, want verder is het een prima auto en met de grotere accu in combinatie met het lage verbruik komt hij best ver. Totdat je moet opladen …

Accucapaciteit: 31,0 kWh

Actieradius praktijk: 104-220 km

Motorvermogen: 132 kW/179 pk

Te koop vanaf: €16.500

Mitsubishi i-MiEV/Citroën C-Zero/Peugeot iOn

Het antwoord uit Stuttgart op de BMW i3 met nota bene een motor van Tesla! Op het eerste oog best een interessante aanbieding, ware het niet dat Mercedes verzuimde om een CCS-laadpoort in te bouwen. Dan sta je meteen al op achterstand. De elektrische B-klasse is geschikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer en dan heb je er een ruime, comfortabele en veilige auto aan. Een lekker vlotte ook, want de machine van Musk geeft de oubollig ogende B bijna vleugels.

Accucapaciteit: 16,0 kWh

Actieradius praktijk: 75-135 km

Motorvermogen: 47 kW/64 pk

Te koop vanaf: i-MiEV/iOn/C-Zero: €12.749/€7.450/€7.495

Opel Ampera-e

Als je een van deze drie in de verte ziet aankomen, denk je in eerste instantie dat er een brommobiel nadert. Het van oorsprong Japanse vernuft (al in 2006 was hij er als Mitsubishi i) kreeg ook een Frans logo en anno 2022 sla je achterover als je de prijzen van toen ziet. In 2011 betaalde je €34.900 en de Franse varianten, die iets eerder op de markt kwamen, waren nog duurder. Pluspuntje is de CHAdeMO-snellader, hoewel je je geen illusies hoeft te maken over lange snelwegtrips. Aan karakter geen gebrek.

Accucapaciteit: 62,2 kWh

Actieradius praktijk: 235-505 km

Motorvermogen: 150 kW/204 pk

Te koop vanaf: €20.449

Voordat deze volledig elektrische Opel Ampera verscheen, was er al een plug-in hybride versie. Dat was een totaal andere auto, die je niet als een EV moet zien. Deze wel. Het is een zustermodel van de Chevrolet Volt. De Ampera-e sloeg niet echt aan in ons land, ondanks zijn grote accu. Opel werd zelfs door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt en mocht niet meer adverteren met een actieradius van 423 km. In 2020 werden de laatste exemplaren met een korting van ruim €10.000 aangeboden.

Renault Zoe I

Accucapaciteit: 24,2 kWh/44,1 kWh

Actieradius praktijk: 140 km (versie 44,1 kWh: 175-370 km)

Motorvermogen: 65 kW/88 pk (versie R110: 80 kW/109 pk)

Te koop vanaf: €9.950

De Renault Zoe viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Het was een slimme zet om in het zeer populaire B-segment een betaalbare elektrische auto aan te bieden en niet voor niets werd het de meest verkochte EV van Europa. Sinds oktober 2016 is hij er met een substantieel grotere accu en dus een veel groter rijbereik. Van het plastic-achtige interieur zijn we minder gecharmeerd en het ontbreken van een CCS-laadpoort valt eveneens in de categorie ‘jammer’, net als de accuhuur. Maar verder: een goed bruikbare elektrische gezinsauto.

Renault Zoe II/R110/R135

Accucapaciteit: 54,7 kWh

Actieradius praktijk: 220-475 km/220-465 km

Motorvermogen: 80 kW/109 pk/100 kW/136 pk

Te koop vanaf: €19.965 (excl. accu)

In de zomer van 2019 trekt Renault het doek van de nieuwe Zoe. Nou ja, nieuw … het lijkt eerder op een zeer grondige facelift, waarbij het interieur er echt met sprongen op vooruit is gegaan. Dankzij diverse retouches aan de koets ziet het inmiddels al ruim tien jaar oude ontwerp er nog steeds bijdetijds uit. Ook op elektrisch vlak noteren we flinke stappen voorwaarts: laden via CCS en bijna 55 kWh accucapaciteit, waar de hypermiler in zomerse omstandigheden ruim 400 km uit kan persen. De accu koop je in principe, maar huren kan ook.

Renault Twingo Electric

Accucapaciteit: 23,0 kWh

Actieradius praktijk: 90-205 km

Motorvermogen: 60 kW/82 pk

Te koop vanaf: €19.449

Het extra gewicht in de bodem en de 160 Nm sterke elektromotor maken de elektrische Twingo net even wat prettiger te rijden dan die met de benzinemotor. Met zijn kleine draaicirkel is dit zusje van de Smart ForFour de perfecte auto voor de stedelijke agglomeratie. En hij mag dan geen CCS hebben, via de normale laadstekker kun je maximaal 22 kW laden en daarmee is de kleine batterij alsnog vrij snel weer vol. Ook met 11 kWh hoef je niet langer dan twee uur te staan, mocht de accu bijna leeg zijn.

Renault Fluence Z.E

Accucapaciteit: 22,0 kWh

Actieradius praktijk: 80-125 km

Motorvermogen: 60 kW/82 pk

Te koop vanaf: €8.350

De Fluence is feitelijk niets meer dan een Mégane met kont, zoals hij op veel andere markten werd geleverd met verbrandingsmotor. Renault stapte met de Fluence in het project Better Place, dat in 2012 zelfs al een accuwisselstation op Schiphol had. Het concept flopte echter. Datzelfde gold voor de Fluence Z.E, zodat in 2014 de productie al stopte. Logisch, want wie wil er nu een ruime sedan met een actieradius van nog geen honderd kilometer? Zo nu en dan duikt er nog een exemplaar op en veel kosten ze meestal niet.

Renault Kangoo Z.E

Accucapaciteit: 33,0 kWh

Actieradius praktijk: 115-245 km

Motorvermogen: 44 kW/60 pk

Te koop vanaf: €16.880

Zoals je ziet, is Renault sterk vertegenwoordigd in dit overzicht. En omdat de boulanger in Parijs zijn stokbroden en croissants graag in alle stilte en zonder uitstoot naar zijn klanten brengt, leek het Renault een goed idee om de Kangoo te elektrificeren. De stad is zijn domein, zo blijkt wel uit de laadtechniek. Die is namelijk niet toegespitst op flitsbezoeken aan Fastned en zelfs aan de AC-zuil zijn de prestaties maar matig. Dat neemt niet weg dat hij geschikt is voor de taak die zijn makers hem toebedeelden.

Smart ForTwo Electric Drive (Coupé/Cabrio)

Accucapaciteit: 17,6 kWh

Actieradius praktijk: 90 km/80 km

Motorvermogen: 55 kW/75 pk

Te koop vanaf: €5.100

Nóg meer stadsauto dan de Twingo Electric en destijds veel ingezet als deelauto in grote steden. We hebben het dan over de bekende Car2go, herkenbaar aan de blauwe accenten en een initiatief van Daimler uit 2011. Naderhand kwamen deze ex-huur­auto’s op de markt en de krachtige elektromotor is een stuk prettiger in de omgang dan het piepkleine driecilinder-turbo­machientje uit de oude Smart.

Smart ForTwo Electric Drive/ForFour/Cabrio

Accucapaciteit: 17,6 kWh

Actieradius praktijk: 70-160 km/65-145 km/65-150 km

Motorvermogen: 60 kW/82 pk

Te koop vanaf: €11.950 (Forfour: €13.880, Cabrio: €16.950)

De tweede generatie Smart ForTwo (ook als vierdeurs, de technische identieke ForFour) is een maatje groter dan zijn voorganger. Sinds de facelift van eind 2019 is hij alleen nog maar als EV leverbaar, terwijl de ForFour uit onze prijslijst is verdwenen. Het is meteen ook de enige elektrische cabriolet in deze lijst en ondanks het ontbreken van een CCS-lader is hij dankzij de 22 kW-laadmogelijkheid snel weer gevuld.

Volkswagen e-Up/Seat Mii electric/Skoda Citigo iV

Accucapaciteit: 18,7 kWh (vanaf 2019 + Mii/Citigo: 36,8 kWh)

Actieradius praktijk: 70-155 km (versie 2019 + Mii/Citigo: 145-320 km)

Motorvermogen: 60 kW/82 pk (versie 2019 + Mii/Citigo: 61 kW/83 pk)

Te koop vanaf: €12.450 (versie 2019 €18.450, Skoda €17.960, Seat €18.900)

Het was een slimme zet van Volkswagen om de kleine, succesvolle Up te elektrificeren. Mede door het accupakket tussen de wielen en het hogere gewicht voelt hij nog weer wat volwassener aan dan het toch al niet slecht rijdende benzinemodel. Het bescheiden formaat in combinatie met een laag gewicht en een zuinige motor maken de actieradius van met name de verbeterde uitvoering verrassend goed. Bijzonder detail is dat de e-Up al vanaf de eerste versie een CCS-laadpoort heeft.

Volkswagen e-Golf

Accucapaciteit: 24,2 kWh (vanaf 2017: 35,8 kWh)

Actieradius praktijk: 85-180 km (versie 2017: 135-280 km)

Motorvermogen: 85 kW/116 pk (versie 2017: 110 kW/136 pk)

Te koop vanaf: €15.500 (versie 2017: €19.900)

Een eerste voorzichtige stap op weg naar elektrificatie zette Volkswagen met de eGolf, met in eerste instantie een iets te bescheiden accupakket. Het paste waarschijnlijk in de visie van die tijd dat een EV alleen voor stads­verkeer was. Toch lukte het om er in de 2017-editie nog eens 14,6 kWh extra bij te voegen, wat tot 100 km meer bereik oplevert. Wat blijft zijn het fraaie interieur en de uitstekende rijeigenschappen plus de volledige bruikbaarheid van een gewone Golf. Inmiddels is hij gepasseerd door de ID3.