Website CBR beperkt bereikbaar na enorme toestroom

Het was de afgelopen periode, vanaf 16 maart, niet mogelijk om praktijk- of theorie-examens af te leggen bij het CBR wegens het coronavirus. Nu dat weer hervat wordt, is er een enorme piek in het aantal examenaanvragen. Er zijn tijdens de tijdelijke stop maar liefst 300.000 mensen buiten de boot gevallen en die proberen nu een nieuwe afspraak te maken. Het leidde maandag tot een overbelasting van de website. Om de vraag aan te kunnen zonder dat de website er constant uit ligt, heeft men besloten het maximale aantal websitebezoekers te beperken.

Inmiddels is het weer mogelijk om examens aan te vragen. Vanaf komende maandag (18 mei) worden de praktijkexamens weer hervat. De theorie-examens beginnen vandaag weer. Ook mogen rijlessen vanaf deze week weer plaatsvinden. Voor de theorie-examens zijn de ruimtes zodanig ingericht dat er minimaal anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen is. In de auto's is dat natuurlijk een ingewikkelder verhaal, dus daarom is er een protocol opgesteld om ook daar de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.