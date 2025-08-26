In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Alpine werkt hard aan uitbreiding van zijn modellenaanbod en na de retro A110 zijn ook de A290 en straks de A390 van de partij. Er zit bovendien een Alpine A310 in het vat en dat wordt de tweede nieuwe Alpine met een historische naam. Van begin jaren 70 tot midden jaren 80 droeg een sportieve coupé die naam al. Met de Alpine A310 richtten de Fransen hun pijlen op nog wat serieuzere sportauto's dan met de A110. Dat kwam uiteindelijk vooral tot uiting met de A310 V6. Zo eentje hebben we hier voor ons, dankzij AutoWeek-forumlid Johan82.

De Alpine A310 begon zijn leven met een vierpitter, maar in 1977 droeg hij het stokje over aan de A310 met zescilinder. Die krachtbron, een achterin geplaatste 2.7 V6 die bijvoorbeeld ook door Peugeot werd gebruikt in de 604, gaf de A310 eindelijk het vermogen waar de auto van meet af aan om schreeuwde. Met 150 pk was het nog altijd geen monster, maar voor zijn tijd wel een vlotte auto. Bovendien kon je er heel aardig mee sturen, al moest je wel oppassen dat de achterkant je niet inhaalde. De achterspoiler die ook op dit exemplaar zit, was wat dat betreft geen overbodige luxe.

We hebben hier van doen met een Alpine A310 die vanwege zijn kleurstelling een flinke zweem 'seventies' over zich heeft, maar toch echt pas in 1985 de weg op is gekomen. Het is daarmee één van de allerlaatste A310's die ooit gebouwd zijn. Op vijfjarige leeftijd ging de auto naar zijn vorige eigenaar en die bleef er maar liefst 26 jaar trouw aan. Daarna ging de Alpine naar zijn huidige baasje, die er nu dus al dik negen jaar mee samen is. Het is zo te zien een puntgave auto. Echt iets om heel trots op te zijn!