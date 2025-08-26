Ga naar de inhoud
We trekken de Alpine A310 uit de schaduw van de A110 - In het Wild

Eén van de laatsten

2
Renault Alpine
Joas van Wingerden

Denk je aan Alpine, dan denk je vast aan de A110. Zowel de oerversie als de huidige zijn toch wel de bekendste Alpines. Deze Renault Alpine A310 mag er echter ook zijn.

Alpine werkt hard aan uitbreiding van zijn modellenaanbod en na de retro A110 zijn ook de A290 en straks de A390 van de partij. Er zit bovendien een Alpine A310 in het vat en dat wordt de tweede nieuwe Alpine met een historische naam. Van begin jaren 70 tot midden jaren 80 droeg een sportieve coupé die naam al. Met de Alpine A310 richtten de Fransen hun pijlen op nog wat serieuzere sportauto's dan met de A110. Dat kwam uiteindelijk vooral tot uiting met de A310 V6. Zo eentje hebben we hier voor ons, dankzij AutoWeek-forumlid Johan82.

De Alpine A310 begon zijn leven met een vierpitter, maar in 1977 droeg hij het stokje over aan de A310 met zescilinder. Die krachtbron, een achterin geplaatste 2.7 V6 die bijvoorbeeld ook door Peugeot werd gebruikt in de 604, gaf de A310 eindelijk het vermogen waar de auto van meet af aan om schreeuwde. Met 150 pk was het nog altijd geen monster, maar voor zijn tijd wel een vlotte auto. Bovendien kon je er heel aardig mee sturen, al moest je wel oppassen dat de achterkant je niet inhaalde. De achterspoiler die ook op dit exemplaar zit, was wat dat betreft geen overbodige luxe.

Renault Alpine

Die achterspoiler zit er niet voor niets.

We hebben hier van doen met een Alpine A310 die vanwege zijn kleurstelling een flinke zweem 'seventies' over zich heeft, maar toch echt pas in 1985 de weg op is gekomen. Het is daarmee één van de allerlaatste A310's die ooit gebouwd zijn. Op vijfjarige leeftijd ging de auto naar zijn vorige eigenaar en die bleef er maar liefst 26 jaar trouw aan. Daarna ging de Alpine naar zijn huidige baasje, die er nu dus al dik negen jaar mee samen is. Het is zo te zien een puntgave auto. Echt iets om heel trots op te zijn!

Signalement

Merk Renault
Model Alpine A310
Carrosserie 2-deurs, coupé
Transmissie 4 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 30.494

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 2.664 cc
Maximaal vermogen 108 kW / 150 pk bij 6.000 tpm
Maximaal koppel 199 Nm bij 3.500 tpm
Inhoud brandstoftank 62 l
Lengte / breedte / hoogte 4.250 mm / 1.650 mm / 1.150 mm
Wielbasis 2.270 mm
Massa leeg 1.018 kg
Laadvermogen 322 kg
Banden voor190/55R340Prijzen
Banden achter220/55R365Prijzen
Topsnelheid 225 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,8 s
Lezersreacties (2)

