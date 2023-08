Porsche 928 S (1984) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Die luchtballon staat op foto 2, mocht je het je afvragen. Richten we ons verder vooral op de auto zelf, want die mag er zijn. De 928 in kwestie komt uit 1984 en dat maakt dat het een 928 S. Die was er eerder ook wel, maar in deze periode uitsluitend. Ten opzichte van de eerdere non-S – de 928 was er vanaf 1977 – noteren we de zwarte onderkin en soortgelijke achterspoiler, maar deze auto heeft nog wel de oorspronkelijke voorbumper en achterlichten. Wij beschouwen hem daarmee alsnog als een vroeg exemplaar, want 928’s van na de grote facelift zien er met hun meer afgeronde voorbumper en brede, horizontaal georiënteerde achterlichten toch heel anders uit.

Een Porsche 928 S had in 1984 310 pk, in Europa althans. In Noord-Amerika was dat vanwege allerlei strikte milieu-eisen een stuk minder, en dat noemen we niet voor niets. Deze 928 heeft namelijk oranje ‘side markers’ voor de voorwielen, een typisch Amerikaans kenmerk. Hij ontbeert echter de rode zijmarkeringslichten die ook bij een Amerikaans exemplaar horen en doet het ook zonder de ‘stootblokken’ in de kentekenplaatuitsparing achter. Er zijn dus twee denkbare scenario’s: het is een Europese auto met Amerikaanse voorschermen, of een Amerikaanse met een Europese kont. Hoe dan ook vinden wij hem gaaf, zeker in deze heerlijke, passende kleur. De dikke wielen komen vermoedelijk van een andere Porsche, maar staan hem stiekem prima. Of vind jij dat vloeken in de kerk?