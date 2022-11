Mercedes-Benz CL500 'Carlsson CM60' - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Tuning, we hebben er een haat/liefdeverhouding mee. Vers uit de doos komt een met spoilers behangen Mercedes-Benz op ondergetekende fout over, maar deze 21 jaar oude Mercedes-Benz CL500 heeft in zijn complete ‘Carlsson CM60’-uitdossing toch iets speciaals.

Carlsson is één van de grote namen als het gaat om de ‘veredeling’ van Mercedes-Benz-producten. Het van origine Duitse bedrijf houdt zich uitsluitend bezig met de auto’s van Mercedes en presenteert doorgaans kort na de introductie van een nieuwe Mercedes zijn eigen variant.

In 2001 was het klapstuk op Mercedes-gebied zonder twijfel de CL, ofwel de coupé-evenknie van de S-klasse. De tweede generatie van dat model werd in 1999 gepresenteerd en maakt tot op de dag van vandaag indruk met zijn zeer geavanceerde techniek, verbijsterende luxe en dikke motoren. Voor sommigen is het echter nooit genoeg, en dus was er de Carlsson M60. Deze auto is grappig genoeg gebaseerd op ‘basismodel’ CL500. Geen V12 dus, maar een V8. Standaard heeft die een cilinderinhoud van 5 liter – die cijfers in de typeaanduiding betekenden toen nog iets – maar bij Carlsson ging men ouderwets mechanisch te werk. Het blok werd daarom opgeboord tot een inhoud van 6 liter, 0,2 liter meer dan de V12 in de CL600. Als gevolg van die ingreep had de Carlsson 405 pk, zo’n 100 meer dan een originele CL500 en zelfs ook meer dan die V12-variant.

Dat Carlsson het niet hield bij een onderhuidse ingreep, laat het exemplaar van vandaag mooi zien. De witte auto is voorzien van een meegespoten grille, een dikke ‘lippenkit’ rondom, vier uitlaateindstukken, grote wielen en unieke logo’s. Hij is ook stevig verlaagd, maar het is de vraag in hoeverre dit de bedoeling was. Rationele mensen trachten dit type CL namelijk wereldwijd te vermijden, omdat de auto standaard is voorzien van ‘Active Body Control’. Dit uiterst complexe, hydraulische onderstel behoeft zoveel aandacht dat er complete bedrijven naar zijn vernoemd. Om de boel te verlagen moest Carlsson dus met een speciale ‘control unit’ aan de slag, maar we vermoeden dat dit exemplaar het vooraf ingestelde niveau inmiddels voorbij is. De auto staat afgaande op het vele vuil ook al een tijdje stil, al ziet hij er los van dat vuil wel goed uit. Toch maar bewaren, wat ons betreft, want zó ‘origineel niet-origineel’ wordt hij alleen maar leuker.

Foto's: Willem Verstraten