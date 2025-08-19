In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Hoeveel volledig originele Toyota’s Supra zouden er nog over zijn? Bar weinig, maar dit zwarte exemplaar laat zien dat de soort ondanks alle mogelijke bedreigingen nog altijd in het wild voorkomt.

Om in termen van bedreigde diersoorten te blijven, komt een originele en nette Supra op zijn minst in aanmerking voor de classificatie 'Ernstig bedreigd’. Wij zouden het zelfs rustig hebben gegokt op ‘Uitgestorven in het wild’, want net als bijvoorbeeld een neushoorn ondervindt de Toyta Supra meer bedreigingen dan andere soorten. Naast universele ellende als roest, technische malheur (?), aanrijdingen en glijpartijen wordt de Supra immers ook bedreigd door ‘stropers’, die hem maar wat graag zouden voorzien van verlagingssets, achtervleugels en bodykits.

Deze auto bewijst echter dat de Supra nog niet helemaal is uitgestorven. De Supra die je hier ziet is een origineel Nederlands én een ogenschijnlijk volledig origineel exemplaar uit 1989, nota bene met targadak en turbo. Dat laatste leverde hem 235 pk op de achterwielen op, tegen 204 pk voor het basismodel met een turboloze drieliter zes-in-lijn. We zijn helaas vergeten om te kijken of het hier een handgeschakelde auto betreft, maar gezien zijn zeldzaamheid zouden we hem die automaat met plezier vergeven.

Het feit dat deze sporieve Toyota er na 36 jaar en zes eigenaren nog zo ongelofelijk strak bij staat, dankt hij ongetwijfeld deels aan het feit dat het hier om een Supra van de derde generatie gaat, want de generatie hierna was dankzij de Fast & Furious-films heel wat aantrekkelijker voor de hierboven omschreven doelgroep. De zwarte Japanner is al sinds 2009 bij zijn huidige baasje, die er zo te zien keurig netjes voor zorgt.