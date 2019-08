Waymo maant Amerikaanse overheid tot haast met regelgeving

Waymo is onderdeel van Alphabet, waarvan ook Google deel uitmaakt, en houdt zich bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het uitvoerige testwerk daarvan gebeurt net als dat van concurrerende bedrijven op grote schaal op de openbare weg.

Daarbij is het te allen tijde nodig dat er een capabel persoon op de bestuurdersstoel zit die in geval van nood de regie in handen kan nemen. Dat is onderdeel van een pakket van maar liefst 75 veiligheidsregels waaraan dit soort tests moeten voldoen, maar die zijn volgens Waymo te benauwend. In een brief vraagt het bedrijf aan de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om de regels te versoepelen, meldt Reuters.

Met name de eis dat er altijd een bestuurder aanwezig moet zijn, zit de ontwikkeling van volledig autonome auto’s zonder stuur of pedalen danig in de weg. Ook zijn er regels die het lastig maken om nieuwe stoelconfiguraties uit te proberen, zoals de vergader-opstelling die in tal van concept-cars voorbijkomt of een indeling waarbij de passagiers dwars op de rijrichting voortschrijden. Dat is volgens Waymo echter een minder urgent probleem, omdat die stoelconfiguraties niet relevant zijn bij de ontwikkeling van de technieken die het autonoom rijden mogelijk moeten maken. Ook andere ontwikkelaars van autonome voertuigen, zoals GM, Honda en Ford worstelen naar verluidt met de regels.

Het testwerk op de openbare weg gaat gedurende vele kilometers goed, maar niet altijd. In maart 2018 werd de autowereld nog opgeschrikt door een ongeluk met een auto uit de autonome testvloot van Uber, waarbij een voetganger overleed na een aanrijding door een door Uber aangepaste Volvo XC90.