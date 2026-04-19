Zorgen bij ANWB over uitval alarmsysteem miljoenen auto's

De ANWB meldt bij het televisieprogramma Kassa dat, omdat eCall onder de APK valt, deze auto's dreigen te worden afgekeurd. "De overheid en Europa moeten nu eindelijk met een oplossing komen om deze problemen aan te pakken", stelt Harm Zeven van de ANWB. "Tot nu toe is er heel weinig gebeurd. Er rollen nog steeds auto's van de band waar dat 2G-netwerk de standaard is."

ECall waarschuwt automatisch 112 en daarmee de hulpdiensten bij een ernstig ongeluk, ook als de automobilist daar zelf niet toe in staat is. Het geeft ook de exacte locatie door, wat cruciaal is in afgelegen gebieden of als bijvoorbeeld een auto te water is geraakt. Voor dit noodsysteem is jarenlang gepleit, totdat het eindelijk in 2018 Europees verplicht werd gesteld voor alle nieuwe auto's.

"Dat er destijds niet is gekozen voor het al jaren beschikbare 4G-netwerk, zorgt nu voor problemen", stelt de ANWB nu. Voor de naar schatting 2 miljoen auto's in Nederland zit er niets anders op dan een compleet nieuw systeem op 4G of 5G te installeren. "Maar omdat dit een kostbare en tijdrovende operatie is, is het niet waarschijnlijk dat voor deze oplossing zal worden gekozen. Wie gaat dat betalen en is er wel voldoende capaciteit (garages, onderhoudsmonteurs) om dat nog op tijd uit te voeren?", vraagt de ANWB zich af.

"Het uitvallen van eCall is een probleem", aldus de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans. "Maar auto's mogen op dit punt niet worden afgekeurd", vindt hij. Karremans wil dat er een uitzondering komt op de Europese regels. "Het kan niet zo zijn dat mensen niet meer ondersteund worden met het systeem en vervolgens ook niet meer door de APK komen."