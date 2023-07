Mercedes-Benz CLE onthuld: één model, dubbele rol

Ziehier: de Mercedes-Benz CLE. Een gloednieuw model met een al net zo nieuwe naam, maar eentje die qua aanpak bekend voorkomt. Hij speelt een dubbelrol, want het is de opvolger van zowel de C-klasse Coupé en Cabriolet als de E-klasse Coupé en Cabriolet.

Mercedes-Benz gaat de laatste tijd met de bezem door sommige hoeken van zijn modellengamma. Zo werden bijvoorbeeld de vorige SL, S-klasse Cabriolet én de Mercedes-AMG GT Roadster opgevolgd door één model: de in 2022 gepresenteerde SL. Een stapje lager in het aanbod stroomlijnt Mercedes de boel ook. Waar de C-klasse en E-klasse ieder een eigen Coupé- en Cabrioletversie had, komt er nu één model dat voor beide modellen die rol gaat vervullen: de CLE. De Mercedes-Benz CLE wordt nadrukkelijk als CLE Coupé gepresenteerd, maar de Duitsers geven ook al foto's van de CLE Cabriolet vrij zonder er ook maar één woord aan te wijden.

Vooral veel C-klasse

Het uiterlijk van de Mercedes-Benz CLE is, als Coupé en als Cabriolet, eerlijk gezegd geen enorme verrassing. De CLE gaat in grote lijnen verder waar de tweedeurs C- en E-klasse gebleven zijn. Hij lijkt qua profiel vooral op de C-klasse Coupé, met de subtiel oplopende raamlijn bij de C-stijl. Ook heeft-ie gewoon twee zijruiten, waar de E-klasse Coupé een bijzonder derde zijruitje had. Het front doet ook het meest aan dat van de C-klasse denken, al heeft de CLE naar het midden toe iets meer geknepen koplampen. Aan de achterzijde is het vooral een evolutie van wat er achterop de C- en E-klasse Coupé/Cabriolet gebeurde, met de aan elkaar geknoopte achterlichten als een designtechnische hint naar de jongste E-klasse.

Binnenin de Mercedes-Benz CLE zou je je zomaar in een C-klasse kunnen wanen. Daar zijn de overeenkomsten met de C nog het meest in het oog springend. Sterker zelfs, de CLE heeft een nagenoeg identieke cockpit. Hier dus geen Superscreen zoals in de E-klasse, laat staan een Hyperscreen. Nee, gewoon de bekende opzet met het uit de middentunnel omhoog stekende centrale infotainmentscherm en daarboven drie ovalen ventilatieroosters. Op het 11,9 inch grote infotainmentscherm werkt Mercedes' recentste incarnatie van het MBUX-systeem. Voor het stuurwiel tref je, net als in de C- en E-klasse, een 12,3 inch digitaal instrumentarium. Uiteraard is het in de CLE ook mogelijk om rondom met ledverlichting de boel weer een beetje naar persoonlijke smaak te verlichten.

Vier- en zescilinders

Hoewel de Mercedes-Benz CLE qua uiterlijk dus vooral veel inspiratie op heeft gedaan bij de C-klasse, betekent dat niet dat het vooral een C-klasse Coupé is. Dat begint al bij de afmetingen: de CLE is met zijn 4,85 m namelijk 10 cm langer dan de C-klasse, maar heeft met 2,865 m net een iets kortere wielbasis. Ten opzichte van de C-klasse Coupé is-ie maar liefst 16,4 cm langer en de CLE is zelfs 1,5 cm langer dan de E-klasse Coupé was

In tegenstelling tot de auto die je een beetje als de voorvader van de CLE kunt zien, de Mercedes-Benz CLK, is de CLE dan ook niet puur op de C-klasse gebaseerd. Destijds hadden de C- en E-klasse nog ieder een eigen basis, tegenwoordig werkt dat natuurlijk meer modulair en dus staat de CLE op hetzelfde MRA 2-platform als zowel de C- als de E-klasse. Dat betekent dus ook dat er qua aandrijflijnen van alles mogelijk is qua overlap. Opvallend is dat de Mercedes-Benz CLE direct ook aan de zescilinder gaat. Daarin volgt hij dus meer de lijn van de nieuwe E-klasse.

Het aanbod begint bij de CLE 200 met een mild-hybride 204 pk sterke 2.0 viercilinder die met EQ Boost tijdelijk nog 23 pk extra levert. Die is er ook in combinatie met 4Matic vierwielaandrijving. Een stap erboven staat de CLE 300 4Matic, met een 258 pk sterke versie van die viercilinder met eenzelfde tijdelijke vermogensspurt met EQ Boost. Bovenaan staat vooralsnog de CLE 450 4Matic, met een 381 pk sterke mild-hybride 3.0 zescilinder die met EQ Boost ook 23 pk extra vermogen erop krijgt. Die voorlopige topversie (er komen nog AMG's aan) schiet in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h. Dieselen kan met de CLE 200d, die heeft een 200 pk (+23 pk EQ Boost) sterke 2.0 mild-hybride vierpitter aan boord. Schakelen gaat altijd met de negentraps 9G-Tronic.

Meer zaken die we van de sedan- en stationwagonbroers van de CLE kennen? Jazeker. Een meesturende achteras is er ook bij de CLE bij en kan een stuurhoek van 2,5 graden mogelijk maken. Dat moet de draaicirkel tot 50 cm korter maken volgens Mercedes. Tot een snelheid van 60 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting om de CLE meer 'lichtvoetig en wendbaar' aan te laten voelen.

In november van dit jaar komt de Mercedes-Benz CLE Coupé op de markt, de CLE Cabriolet volgt volgend jaar. Prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.