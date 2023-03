De toppers van de Autosalon van Genève 1993 - Uit de Oude Doos

Inmiddels zijn we er al haast aan gewend dat we het moeten stellen zonder beursknallers van de Autosalon van Genève. In 1993 was het in maart nog wél dringen geblazen op de beursvloer in de Zwitserse plaats. We doen een greep uit de auto's die we er aantroffen.

Het is helaas alweer vier jaar geleden dat we voor het laatst een Autosalon van Genève konden meemaken. In 2020 werd de beurs op het laatste moment afgelast vanwege een zeker virus en vervolgens kwam het er in de jaren die volgden ook niet van. Ook nu moeten we het weer zonder de traditionele beursdrukte doen in maart. Later dit jaar is er nog wel een 'Autosalon van Genève' in Qatar. Ja, zo noemt men het echt; de 'Geneva International Motor Show Qatar'. Dertig jaar geleden was de grootste beurs in Qatar nog een veebeurs - pin ons daar overigens niet op vast - en was er nog gewoon een Autosalon van Genève in maart. Daar troffen we enkele belangrijke (en iets minder belangrijke) nieuwkomers.

Mercedes-Benz Coupe Concept

Mercedes-Benz had met terugwerkende kracht misschien wel het meest belangrijke nieuwtje van iedereen op de beursvloer staan in Genève. Hoewel het nog geen productieauto was, zou deze Coupe Concept wel een erg belangrijke voorbode blijken. Hiermee liet Mercedes namelijk al gewoon de neus van de eerste als zodanig aangeduide E-klasse zien, ook al kwam die pas ruim twee jaar later. Met zijn coupékoets was het bovendien een vooruitblik op een auto die nóg later kwam; de eerste CLK. Deze nu dertig jaar oude concept-auto luidde een nieuw tijdperk in, waarin Mercedes-Benz met vier koplampen ging werken. Pas twintig jaar later zou de E-klasse weer van die in twee delen geknipte koplampen afstappen.

Peugeot 306 driedeurs

Een stuk minder schokkend maar toch ook zeker belangrijk, was bovenstaande Peugeot 306. Het was namelijk de eerste driedeurs Peugeot 306 die we in levenden lijve konden bekijken. De driedeurs compacte middenklasser is tegenwoordig zo goed als uitgestorven, maar in 1993 was het nog een populaire keuze, vooral voor wie wat flitsender voor de dag wilde komen. Bij Peugeot zagen ze er ook vaak een behoorlijk slagje sportiever uit dan de praktischer variant en de 306 stelde wat dat betreft ook niet teleur. Nou moet wel gezegd worden dat Peugeot 'm direct als S16 liet zien, de sportiefste 306 voor de komst van de GTI. Wist je dat de Peugeot 306 eerder in 1993 als vijfdeurs zijn wereldpremière op de AutoRAI in Amsterdam beleefde?

Lancia Delta

Lancia was er überhaupt nog niet aan toegekomen om zijn nieuwe compacte middenklasser te tonen en toverde die in Genève uit de hoge hoed. De nieuwe Delta vonden we weliswaar wat 'gedrongen' ogen, maar tegelijkertijd ook 'kracht uitstralen', zo schreven we. Ook was de standaarduitrusting van de Delta wat ons betreft direct puik op orde, met centrale vergrendeling, elektrisch bedienbare ramen voor, getint glas en stuurbekrachtiging. Het wachten was vooral op een eerste rijtest met de HF-versies, want zeker de 190 pk sterke 2.0 zestienklepper beloofde heerlijke prestaties. In Nederland zou deze Delta overigens ondanks alles wel een relatieve zeldzaamheid blijven. In het beste jaar werden er 713 van verkocht.

Aston Martin DB7

Het was misschien wel de belangrijkste Aston Martin van de vorige eeuw: de DB7 die in 1993 in Genève zijn werelddebuut maakte. Het was niet alleen de eerste DB sinds 1971, het was ook de eerste Aston Martin die op papier werd gezet door Ian Callum en daarmee het begin van een bijzonder succesvolle periode. Het ontwerp van de DB7 legde de basis voor zijn ook al behoorlijk tijdloze opvolger DB9 en eigenlijk zelfs de DB11. Overigens was Aston Martin er vroeg bij door de DB7 al in maart 1993 te onthullen, want pas in september 1994 begon de daadwerkelijke productie.

Bugatti EB112

Even verderop troffen we een auto die nog langer op zich liet wachten. Of nee, hij kwam zelfs helemaal niet! De Bugatti EB112 was een beoogd zustermodel van de ook al zo spraakmakende EB110 waarmee Bugatti begin jaren 90 reïncarneerde. Waar de EB110 een bloedsnelle supercar was, moest de EB112 een soort Porsche Panamera avant la lettre worden. Een razendsnelle vierdeurs met een aalgladde koets. In de neus lag de (in de basis) zelfde 3.5 V12 als in de EB110 werd geschroefd, alleen was die in de EB112 goed voor een iets bescheidener 445 pk. Mede dankzij de vierwielaandrijving wel goed voor een 0-100-tijd van slechts 4,7 seconde en een top van 300 km/h. Nog geen Veyron-cijfers, maar al wel indrukwekkend. Helaas ging het herboren Bugatti in 1995 alweer op de fles en kwam het nooit tot serieproductie van de EB112. De Italiaanse zakenman Gildo Pallanca Pastor kocht onderdelen van enkele prototypen en bouwde later toch nog twee exemplaren van de EB112.

Nissan Terrano II/Ford Maverick

Tenslotte was er nog deze wellicht niet al te voor de hand liggende samenwerking. In 1993 presenteerden Nissan en Ford namelijk gezamenlijk een nieuwe terreinauto, ieder met zijn eigen logo en naam erop. Nissan presenteerde 'm als Terrano II, Ford als Maverick. In wezen was het een Nissan, namelijk de voor de Europese markt bestemde Nissan Mistral. Hij heette bij Nissan de Terrano II, omdat er elders op de wereld al een andere Nissan Terrano was, de auto die wij hier als Pathfinder kenden. Hoewel Ford vrij makkelijk kon meeliften met Nissan, bleek het niet echt een succesverhaal. De Maverick bleef een relatieve zeldzaamheid vergeleken met de Terrano II en ook was de Terrano II een beduidend langer leven gegund.