Het is zondagavond 29 september 1913. De wereldvrede kent een wankel evenwicht, maar van het begrip wereldoorlog heeft de man in de straat nog nooit gehoord. Voor de Belgische kust verdwijnt het laatste zonlicht aan de horizon terwijl de SS Dresden het Europese vasteland achter zich laat en koers zet naar Harwich. De eersteklaspassagiers genieten van hun avondmaal, de stoommachine doet het tafelzilver zacht rinkelen en aan een tafel in de hoek van de eetzaal zitten drie voorname heren, van wie er een rijkdom en faam heeft vergaard met een revolutionaire motor die de stoommachine overbodig zal maken. Rudolf Diesel is een vriendelijk ogende, bebrilde man van 55 met een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij staat op het punt te gaan rentenieren en dat kan voor iemand met een geschat vermogen van 2,5 miljoen dollar (omgerekend naar huidige maatstaven 62 miljoen dollar) geen probleem zijn. Met zijn vrienden en zakenpartners Alfred Luckmann en Georges Carels is hij op weg naar Londen voor de jaarvergadering van de Consolidated Diesel Engine Manufacturers.

Diesel geboren in Parijs als kind van Duitse immigranten

Rudolf Christian Karl Diesel wordt op 18 maart 1858 in Parijs geboren als tweede kind van de Duitse immigranten Elise Strobel en Theodor Diesel. Theodor komt uit Augsburg en beoefent in Parijs het vak van boekbinder. Daar ontmoet hij Elise, wier roots in Neurenberg liggen, en hij gaat aan het werk als handelaar in lederwaren.

De Frans-Duitse oorlog maakt de familie Diesel in 1870 ongewenst in Parijs en het gezin wijkt uit naar Londen. Kort daarop wordt de twaalfjarige Rudolf door zijn ouders naar Augsburg gestuurd, waar hij bij zijn oom en tante intrekt. Zijn oom is wiskundeleraar, de Industriële Revolutie is in volle gang en Rudolf komt algauw tot de conclusie dat hij carrière wil maken in de techniek. Na zijn middelbare school volgt hij een technische opleiding in Augsburg, waarna hij zich op de technische universiteit van München inschrijft. Daar volgt hij college bij Carl von Linde, een briljante ingenieur die uitvindingen doet op het gebied van koeling en daar later, in hetzelfde jaar dat Diesel op mysterieuze wijze verdwijnt, de Nobelprijs voor de natuurkunde voor in de wacht sleept.

Na zijn afstuderen in 1880 keert Diesel terug naar zijn geboortestad Parijs, waar hij Von Linde weer treft en bij hem in dienst treedt. Drie jaar later trouwt hij met Martha Flasche en ze krijgen drie kinderen. In 1890 verkast het gezin naar Berlijn, waar Rudolf een hoge functie krijgt bij Linde, het bedrijf van zijn beschermheer.

Alternatief voor laag rendement verbrandingsmotor

De natuurwetten rond de ontluikende koeltechniek, waar Diesel bij zijn werk voor Linde mee te maken heeft, inspireren hem tot alternatieven voor de stoommachine en de prille verbrandingsmotor, waarvan het rendement veel te laag is naar zijn smaak. Hij bedenkt een alternatief, waarbij de brandstof wordt ontstoken door hoge druk. Aangezien de verbranding onder hogere temperaturen plaatsvindt en langer duurt, is het rendement veel hoger.

In 1892 patenteert Diesel zijn uitvinding en in de wapenfabrikant Krupp vindt hij een financier voor de ontwikkeling ervan. Een jaar later loopt het eerste prototype op de brandstof arachideolie, een mooi woord voor pindaolie. De meer dan manshoge machine heeft een boring van 22 centimeter en een slag van 40 centimeter en scoort in 1895 op petroleum een rendement van 16,6 procent. Een jaar later begint Diesel aan een verbeterde versie, waarmee hij een rendement van 26,2 procent haalt. Op een expositie in München in 1899 demonstreert hij deze 25 pk sterke eencilinder voor het eerst. De efficiëntie en eenvoud maken de machine volgens de Grande Encyclopédie Pratique de Mécanique et d’Electricité uit 1910 onmiddellijk een succesnummer. Diesel doet uitstekende zaken met de verkoop van licenties. Zijn geesteskind vindt zijn weg naar generatoren, treinen, scheepvaart, fabrieken en de automobielindustrie, en de bankrekening van de briljante uitvinder groeit als kool. Rond de eeuwwisseling is zijn kostje gekocht en het geluk lacht hem toe. In 1912 staan er wereldwijd meer dan 70.000 dieselmotoren te stampen.

Verdwijning na inscheping in Antwerpen

Maar het geluk is van korte duur. In de herfst van 1913 vertrekken Diesel en zijn zakenpartners Luckmann en Carels met de nachtboot vanuit Antwerpen naar Engeland, waar ze een vergadering en de opening van een fabriek zullen bijwonen. Diesel haalt de overkant niet. Hij blijft weg bij het ontbijt en wanneer het schip in Harwich aanmeert, blijkt de uitvinder spoorloos verdwenen. Het voorval wordt wereldwijd opgepikt en ook The New York Times doet er uitgebreid verslag van. “Meteen nadat we de haven van Antwerpen uit waren gevaren, hebben we gedrieën gedineerd. Daarna flaneerden we over het dek, pratend en rokend. Dr. Diesel was opperbest gehumeurd en vrolijk”, vertelt Georges Carels, directeur van Diesels bedrijf, tegen de Amerikaanse krant. “Rond tienen, terwijl de lichten van Vlissingen in zicht waren, zei ik: ‘Ik denk dat het tijd is om te gaan slapen.’ Dr. Diesel stemde daarmee in en we zijn alle drie naar onze hutten gegaan.” Volgens Carels blijft Diesel even stilstaan bij de deur van zijn hut, maar lijkt hij zich daarna te bedenken. Hij loopt Carels achterna, schudt hem de hand, wenst hem goedenacht en zegt: ‘Ik zie je morgenochtend.’ Carels: “Dat waren de laatste woorden die hij ooit tegen me sprak.”

De volgende ochtend ontbreekt Diesel aan de ontbijttafel. Carels en Luckmann gaan naar zijn hut en kloppen tevergeefs aan. Als ze de deur opendoen, treffen ze een onbeslapen bed aan. “De deken was omgevouwen en een nachthemd lag op het bed klaar voor mijnheer Diesel. Zijn sleutels zaten in een vakje van zijn tas en hij had zijn horloge aan de tas gehangen op een dusdanige manier dat hij het vanuit bed kon aflezen”, vertelt Carels tegen de krant. “Alles leek netjes in de hut. Ik kon niet vaststellen of er geld ontbrak, omdat ik niet wist hoeveel hij bij zich had, maar niets wees erop dat er in zijn spullen was gerommeld. Omdat zijn aankomstticket niet was Carels benadrukt dat Diesel een vrolijke, opgeruimde indruk maakte aan het einde van die avond. “Als we het idee van een ongeluk uitsluiten, kan ik alleen nog maar denken dat er plotseling iets fout moet zijn gegaan in zijn hoofd. Hij was terughoudend met alcohol, rookte niet en had voor zover ik weet geen last van duizeligheid.” Dat laatste behoeft enige nuance. Tegenover diverse vrienden heeft Diesel geklaagd over vlagen van slapeloosheid, die hem ertoe brachten bij nacht en ontij, doodmoe, rond te struinen. Zakelijke beslommeringen en extreme werkdruk trokken een zware wissel op zijn gezondheid.

Twee weken na Diesels mysterieuze verdwijning komen zaken boven water die een heel ander licht op de kwestie werpen. De eerdere verhalen over zijn fortuin worden in twijfel getrokken door Duitse kranten die menen te weten dat Diesel zijn familie in geldnood heeft achtergelaten. Naar verluidt had hij zijn kapitaal geïnvesteerd in een aantal bedrijven die niet succesvol waren en de pers speculeert dat de reden voor zijn verdwijning moet worden gezocht in zijn netelige financiële positie.

375.000 dollar aan schulden

En inderdaad: twee weken na zijn verdwijning, op 14 oktober 1913, komen de schuldeisers van Diesel bijeen in München. Ze becijferen dat de uitvinder zo’n 375.000 dollar aan schulden heeft, waar hij niet meer dan 10.000 dollar aan vaste activa tegenover heeft staan. Tot overmaat van ramp staat zijn onroerend goed voor veel meer in de boeken dan het waard is.

Bizar bericht: Diesel is nieuw leven in Canada begonnen

In maart 1914, bijna een halfjaar na Diesels verdwijning, verschijnt in de Münchner Abendzeitung een bizar bericht. De krant maakt gewag van in Duitsland ontvangen brieven waaruit zou blijken dat Diesel in Canada een nieuw leven is begonnen. Concreter dan dat wordt het artikel niet en al te veel waarde moeten we er dan ook niet aan hechten. Wel is duidelijk dat Diesel alle reden had om in rook op te gaan en de kans is klein dat zijn lichaam ooit wordt teruggevonden. Voor de monding van de Schelde, ter hoogte van Vlissingen, wordt elf dagen na de verdwijning een lijk opgevist van een verzorgde, goedgeklede man die wat betreft postuur en leeftijd Diesel zou kunnen zijn. Een dag eerder wordt bij Noorwegen een ander lijk uit zee gehaald dat in verband wordt gebracht met de vermiste ingenieur. Het is dermate ontbonden dat de vinders het niet aan boord willen nemen, maar voorwerpen op het lichaam worden veiliggesteld en door Diesels zoon Eugen herkend als van zijn vader. Maar als Diesel inderdaad wilde verdwijnen om aan zijn schuldeisers te ontsnappen, dan heeft Eugen er alle belang bij dat die crediteuren geloven dat zijn vader dood is.

Waarschijnlijk over boord gesprongen

Volgens de overlevering kreeg Diesels vrouw Martha voor zijn vertrek naar Engeland een tas van haar man met de instructie die pas een week later te openen. Dat doet ze na zijn vermeende dood, om 200.000 mark in contanten aan te treffen. In een agenda die Diesel mee aan boord nam, zou hij op de pagina van 29 september, de dag van zijn verdwijning, een zwart kruis hebben getekend, alsof hij zijn eigen einde markeerde. History became legend, legend became myth: een quote uit The Lord of the Rings die ook van toepassing is op de verdwijning van Diesel. Toegegeven: waarschijnlijk is hij die herfstnacht in 1913 uit wanhoop overboord gesprongen vanwege zijn zakelijke mislukkingen, de kolkende golven en een wisse maar bevrijdende dood tegemoet. Maar je zou bijna hopen dat hij vanuit Canada nog vele jaren heeft mogen toezien hoe zijn uitvinding de wereld veroverde en dat ouderdom zijn ogen voor eeuwig heeft gesloten. In elk geval staat vast dat hem het dieselschandaal van 2015 bespaard is gebleven.

Dan zijn er nog de moordcomplotten

Geen mysterie zonder complottheorieën. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die niet geloven dat Rudolf Diesel zelfmoord pleegde, noch dat hij zijn snor drukte om aan schuldeisers te ontkomen. Hij zou juist overboord zijn gekieperd en voor die moord zien zij twee mogelijke motieven. Zo zou de olie-industrie er alle belang bij hebben om Diesel een kopje kleiner te maken. Zijn techniek ging veel te spaarzaam om met het goedje waar zij rijk mee werden. Dat is vergezocht, immers: dan zou Elon Musk al twintig keer zijn gevierendeeld, onthoofd en doodgemarteld door de OPEC. Iets minder onwaarschijnlijk is de theorie dat Diesel naar Engeland reisde om zijn kennis aan de Engelse marine te verkopen. De Eerste Wereldoorlog was aanstaande en de dieselmotor vormde het hart van de Duitse onderzeeërs. De Duitse geheime dienst zou met de moord op Diesel hebben voorkomen dat hij zijn kennis ter beschikking van de toekomstige vijand zou stellen.