Volkswagen moet eigenaar sjoemeldiesel €3.000 betalen

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Er zijn in Nederland diverse stichtingen en clubs die rechtszaken tegen autofabrikanten hebben lopen die ervan beticht worden 'sjoemelsoftware' in hun auto's te hebben toegepast, slimme software die dieselauto's tijdens officiële tests schoner moesten laten lijken dat ze in de praktijk waren. Met name de Volkswagen Groep werd een grote naam in de periode dat de naam 'Dieselgate' je in de media om de oren vloog. De rechtbank in Haarlem heeft in een door Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond aangespannen zaak besloten dat Volkswagen een eigenaar van een in 2010 aangeschafte Volkswagen Golf met dieselmotor een schadevergoeding moet betalen. De door de rechter berekende schadevergoeding die Volkswagen aan de eigenaar moet betalen, bedraagt €3.000.

De door VGDES en Consumentenbond aangespannen zaak is één van de vier proefprocedures die de door stichting en de consumentenvereniging aanhangig zijn gemaakt. Tegen Het Financieele Dagblad (FD) zegt advocaat Jurjen Heemstra dat deze procedure de inzet had om Volkswagen te dwingen tot het terugkopen van de betreffende auto voor het oorspronkelijke aankoopbedrag, maar daar ging de rechter niet in mee. "Het gaat om een belangrijke eerste stap. Met deze uitspraak in de hand kunnen andere bezitters van sjoemeldiesels ook een schadevergoeding claimen", zegt Lemstra tegen Het Financieele Dagblad.

Volkswagen is van mening dat eigenaren van auto's met sjoemeldiesels geen financiële schade hebben geleden. ANP meldt dat de advocaat van Volkswagen heeft aangegeven dat Volkswagen overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Al in 2021 werd Volkswagen in een zaak door een rechter gesommeerd een schadevergoeding van €3.000 te betalen. Tegen die uitspraak tekende de fabrikant beroep aan.