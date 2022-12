Aantal dieselauto's in Nederland neemt rap af

Het imago van auto's met dieselmotoren is er de laatste jaren niet bepaald beter op geworden. In Nederland verliest de dieselauto dan ook zijn populariteit. En het aantal dieselauto's in ons land neemt sterk af.

Er zijn diverse argumenten om voor de aanschaf van een auto met dieselmotor te gaan, zeker nu de prijs van een liter diesel weer onder die van een liter benzine (E10) ligt. Los van het kostenplaatje is het goed mogelijk dat je de loop en het karakter van een dieselmotor boven dat van een benzinemotor prefereert. De laatste jaren wordt de dieselmotor steeds meer in het verdomhoekje gezet, met name sinds Volkswagens Dieselgate en vergelijkbare dieselschandalen bij andere automerken. In Nederland neemt de populariteit van dieselauto's af en ook het aantal personenauto's met dieselmotor dat ons wagenpark telt, is de laatste jaren sterk gedaald.

Van de 8.439.318 personenauto's die Nederland in 2017 telde, hadden er 1.364.309 een dieselmotor. Daarmee bestond zo'n 16 procent het Nederlandse personenauto-wagenpark uit dieselauto's. In datzelfde jaar waren benzineauto's (6.670.480) goed voor een aandeel van 79 procent. Op 1 januari 2022 waren er in Nederland 9.142.277 personenauto's. Daarvan hadden er 7.263.785 een benzinemotor onder de kap. Ook begin dit jaar waren benzineauto's dus goed voor een aandeel van 79 procent van het totale wagenpark. Het aantal dieselauto's in Nederland is tussen 2017 en 2022 echter met bijna 351.000 stuks afgenomen tot 1.013.354 stuks. Daarmee had begin 2022 nog slechts 11 procent van alle in Nederland rijdende personenauto's een dieselmotor. Een afname van 5 procentpunt dus.

Tussen 2017 en 2022 is het aantal elektrische auto's in Nederland enorm toegenomen. In 2017 waren er nog slechts 13.065 EV's in ons land en dus bestond destijds slechts 0,15 procent van het wagenpark uit elektrische personenauto's. Op 1 januari 2022 reden er in Nederland 252.635 volledig elektrische auto's rond. Zo'n 240.000 stuks meer dus. Begin dit jaar waren EV's goed voor een aandeel van 2,8 procent in het Nederlandse wagenpark. Ook is het aantal (plug-in) hybride auto's in Nederland tussen 2017 en 2022 stevig toegenomen, van 239.483 stuks in 2017 tot 499.656 stuks in 2022. Daarmee waren hybriden in 2017 goed voor een aandeel van 2,8 procent in het wagenpark. In 2022 voor 5,5 procent.

Het aantal auto's dat naast benzine ook lpg lust, neemt sinds 2017 jaarlijks af. Waar er in 2017 nog 140.750 lpg-auto's in Nederland rondreden, waren dat er op 1 januari 2022 nog slechts 99.062. Het aantal waterstofauto's (FCEV) is tussen 2017 meer dan vertienvoudigd. Van 34 in 2017 naar 542 stuks in 2022.