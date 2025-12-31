Ga naar de inhoud
Waarschuwing voor gladheid in vrijwel het hele land

Al meerdere ongelukken gebeurd

Strooiwagen zout strooien gladheid (ANP)

In vrijwel het hele land kunnen de wegen woensdagochtend spiegelglad zijn. Het KNMI waarschuwt met code geel voor de plaatselijke gladheid. Die waarschuwing geldt overal, behalve in het IJsselmeergebied (Afsluitdijk en Houtribdijk) en op de Waddeneilanden.

Natte weggedeelten bevriezen. In de gebieden aan de kust kan het glad zijn door lichte regen op een bevroren ondergrond. Het KNMI verwacht dat de plaatselijke gladheid tot ongeveer 10.00 uur kan duren en in de ochtend verdwijnt.

Rijkswaterstaat meldt dat er op verschillende snelwegen al ongelukken zijn gebeurd door de gladheid. Vooral op de A58 in Zeeland en West-Brabant was het raak. Daar waren elf aanrijdingen. Door de gladheid is de A58 (Vlissingen-Bergen op Zoom) dicht tussen Middelburg-Oost en het knooppunt Stelleplas.

Bij de politie Zeeland komen veel meldingen binnen door de 'extreme gladheid', onder meer van valpartijen van fietsers en voetgangers, en van aanrijdingen zonder letsel. Elders in Zuidwest-Nederland gebeurden zeven auto-ongelukken, en uit het noordoosten kwam één melding, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Code geel gold dinsdagavond al voor Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, en is later uitgebreid naar andere provincies. Zeeland werd woensdagochtend toegevoegd aan de lijst.

