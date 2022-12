Waarom de EX90 volgens Volvo de veiligste ooit is

“Dit is de veiligste Volvo ooit”, zegt Volvo over de nieuwe, elektrische EX90. Dat model levert dan ook een flinke bijdrage aan Volvo’s ambitie om de ‘veiligheidskoning’ van autoland te blijven, maar is dat nog mogelijk in een wereld waarin ook andere auto’s steeds veiliger worden?

Zestien ultrasoonsensoren, acht camera’s, vijf radarsystemen en een zeer opvallende lidar op het dak: de Volv­o EX90 maakt zeker geen grapje van veiligheid. Volgens Volvo creëren al die systemen een onzichtbaar schild om de auto, die het bijna knap maken om nog bij een serieus ongeval betrokken te raken. De lidar, een soort radar die werkt met weerkaatsende lasersignalen, kan obstakels en andere gevaren tot 250 meter verderop waarnemen, ook in het pikke­­donker of met fel tegenlicht.

Nio heeft iets soortgelijks als de Volvo EX90

Indruk­wekkend, zeker, al heeft het Chinese Nio iets soortgelijks. Ook bij andere merken zijn auto’s steeds vaker in staat om goed te anticiperen op ongevallen, een gezonde afstan­d te bewaren tot de voorligger, vol­automatisch in het midden van de rijstrook te blijven en een nagenoeg perfecte score te behalen bij de Euro NCAP-botsproeven. Dat roept de vraag op: kan Volvo zich nog wel onderscheiden op het gebied van veiligheid? En doet het dat überhaupt of is dat imago vooral het gevolg van een goed marketingbeleid?

Niemand meer zwaargewond of overleden in een Volvo

De ambities van de Zweden liegen er in elk geval niet om. Het merk is pas tevreden als er helemaal niemand meer zwaar­gewond raakt of overlijdt aan boord van een nieuwe Volvo. Exacte cijfers over hoeveel mensen er nog serieus letsel oplopen in een Volvo heeft Thomas Broberg niet paraat. De Senior Technical Advisor van Volvo’s Safety Center in Gotenbur­g betwijfelt echter geen seconde dat Volvo op veiligheidsgebied een voorsprong heeft én kan vasthouden. “Vooropgesteld: ik ben heel blij dat andere merken ook erg veilige auto’s maken. Dat is uiteindelijk het doel: dat de wereld een veiliger plek wordt. Toch is en blijft Volvo een voorloper. Wij doen al jaren actief onderzoek naar échte, realistische scenario’s en weten dus als geen ander waar de risico’s zitten.” Dat werpt ook zijn vruchten af, stelt Broberg. “Kijk maar eens hoeveel innovaties op veiligheids­gebied uit de Volvo-stal komen, terwijl wij toch maar een relatief klein merk zijn.”

EX90 weegt 2.818 kilo

Hoewel er bij de EX90 veel aandacht uitgaat naar het voorkomen van ongelukken moet de auto natuurlijk ook bescherming bieden als het toch misgaat. De SUV moet nog door Euro NCAP tege­n de muur worden gezet, maar zal daar ongetwijfeld hoge ogen gooien. Volgens Broberg worden de inzittenden allemaal gewel­dig beschermd, zelfs als ze op de derde zitrij zitten. Al die bescherming komt echter wel met een prijs: gewicht. De volledig elektrische EX90 weegt maar liefst 2.818 kg en dat voelt voor de mensen buiten de auto dan weer helemaal niet veilig. Brober­g: “Dat is in principe waar, maar door slimme bumperconstructies en kreukelzones kunnen we dat een heel eind opvan­gen. Uiteindelijk blijft ook veiligheid een thema vol compromissen, want dat gewich­t helpt de veiligheid, maar kan inder­daad ook een nadeel zijn. Dat geldt ook voor een laag zwaartepunt, zoals een elektrische auto dat heeft. Dat zorgt voor meer stabiliteit, maar áls het mis gaat, gaat het harder en is de ellende dus wel groter.”

Elsa Eugensson bevestigt dat de voorsprong van Volvo op het gebied van veiligheid in de kern de kennis is die het merk over dit onderwerp heeft. Als Senior Program Manager bij de afdeling die over de rij-assistentie­systemen gaat, is zij in hoge mate verantwoordelijk voor al die camera’s en sensoren. Voor het interpreteren van de data is echter kennis en onderzoek nodig. “Het gaat niet om de sensoren, maar om wat je ermee doet”, zegt ze. Een concreet voorbeeld van wat Volvo met sensoren doet, is de reeks sensoren die vanaf nu in elke nieuw model monitoren of er nog inzittenden aan boord zijn. Volvo merkte op dat het achterlaten van kinderen toch nog te vaak leidt tot gevaarlijke situaties en zelfs doden. Daarom vraagt elke nieuwe Volvo dus om een extra bevestiging als er een poging wordt gedaan om de auto af te sluiten terwijl er nog iemand aan boord is. Ook blijft de klimaatregeling in dat geval altij­d aan, om overmatige hitte of kou te voorkomen.

EX90 let ook op oogbewegingen bestuurder

Eugensson weet als geen ander dat veiligheid niet alleen te maken heeft met de auto, maar vooral ook met de bestuurder. “Afleiding is de grootste oorzaak van ongevallen. Daarom houdt de EX90 niet alleen zijn omgeving, maar ook de bestuurder nauwlettend in de gaten. Alle­s wordt gemonitord, van oogbewegingen tot de positie van het hoofd. Zo kan het systeem zien of de bestuurder moe of afgeleid is.” Ook dat is niet helemaal nieuw, maar gaat volgens Volvo met dit model wel naar een volgende fase. De EX90 kan bijvoorbeeld een uitgeschakelde rijstrookhulp zelf weer inschakelen als de bestuurder niet alert genoeg is om de boel zelf in het gareel te houden. In de praktijk leidt dit soort hulpjes vaak tot irritaties door onterechte waarschuwingen. Volgens Eugensson is het terugdringen van die ergernissen juist een van de doelen geweest bij het verfijnen van die systemen. “Als de auto weet dat je scherp bent, waarschuwt hij later voor een naderend gevaar dan wanneer je afgeleid bent.”

Zelfrijdende auto hangt af van de wetgeving

Wordt er ook nog gemikt op het volledig buitenspel zetten van de bestuurder, door de auto geheel zelfstandig te laten rijden? Ja, maar met kanttekeningen: “We gaan door met het ontwikkelen van die technologie, waarvoor de hardware in de EX90 trouwens al present is. Wanneer de zelfrijdende auto er echt komt, hangt vooral af van de wetgeving.” Broberg moet glimlachen als we zeggen dat wij vaak de rijstrook­assistenten uitschakelen. “Dat begrijp ik ook wel, maar het doel van onze ontwikkeling is juist dat die systemen zo goed werken en de omstandigheden zo goed herkennen dat ze niet meer worden geactiveerd. Dan is er geen irritatie meer en heb je altijd maxi­male bescherming.”