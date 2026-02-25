De aanloop naar de marktintroductie van de Volvo EX90 duurde langer dan Volvo had voorzien. Relatief kort nadat het elektrische equivalent van de XC90 op de markt kwam, voerde Volvo een ingrijpende technische aanpassing door. De Volvo EX90 wisselde van 400 naar 800 volt-architectuur, met aanzienlijk hogere laadvermogens van 310 tot 350 kW tot gevolg. Verder kreeg de EX90 kreeg nieuwe elektromotoren én nieuwe accu's. Kort daarop werd de Volvo EX90 - samen met de ES90 - van zijn lidarmodules ontdaan. De EX90 gaat nu modeljaar 2027 in en ook die wissel is niet zonder gevolgen.

De accupakketten en elektromotoren blijven ongewijzigd en dus is de Volvo EX90 er weer als Single Motor met 92-kWh accu en 333 pk, als Twin Motor met 106-kWh accu en 456 pk en als Twin Motor Performance met 106 kWh en maar liefst 680 pk. De Volvo EX90 Twin Motor was er vanaf de Plus-uitvoering, maar is er vanaf nu ook als goedkopere Core. De EX90 Twin Motor Core is altijd een zevenzitter en kost €88.995. Daarmee is hij een riante €5.000 goedkoper dan de Plus-uitvoering. Die EX90 Twin Motor Plus wordt op zijn beurt €1.000 duurder (€93.995), terwijl de daarboven gepositioneerde EX90 Twin Motor in Ultra-uitvoering juist €2.000 voordeliger wordt (€99.495).

Uitrusting Volvo EX90

De voordeligste Volvo EX90 blijft uiteraard de EX90 Single Motor in Core-uitvoering. Die combinatie van aandrijflijn en uitvoering was voorheen altijd een zeszitter. Nu is het juist altijd een zevenzitter. Alle andere varianten - met uitzondering van de Twin Motor Core - zijn als zeszitter en als zevenzitter leverbaar. Nu we het toch over de Core-uitvoeringen hebben: die hebben vanaf nu standaard Pilot Assist. Vanaf de Plus-versies is het uitgebreidere Pilot Assist Pack standaard. Dat biedt onder meer een 360-graden-camera en de mogelijkheid om de EX90 automatisch in te parkeren. Voortaan is ook het Climate Pack met verwarmde buitenste zitplaatsen op de tweede zitrij, stuurverwarming en koplampsproeiers standaard op de Plus- en Ultra-smaken. De Ultra-uitvoering verliest echter ook iets. Luchtvering was standaard, maar is nu een optie van €2.195. De laatste kleine wijziging heeft betrekking op het kleurenpalet van de Volvo EX90. Vanaf nu is Forest Lake Metallic, bekend van onder meer de XC60 en EX40, ook op de EX90 leverbaar.

Prijzen Volvo EX90 – modeljaar 2027

Motor Accu Actieradius Vermogen Aandrijving Uitvoering Zitplaatsen Vanafprijs Single Motor 92 kWh 569 km 333 pk Achter Core 7 €82.995 Single Motor 92 kWh 569 km 333 pk - Achter Plus 6/7 €87.995 Twin Motor 106 kWh 624 km 456 pk Voor en achter Core 7 €88.995 Twin Motor 106 kWh 624 km 456 pk Voor en achter Plus 6/7 €93.995 Twin Motor 106 kWh 624 km 456 pk Voor en achter Ultra 6/7 €99.495 Twin Motor Performance 106 kWh 624 km 680 pk Voor en achter Plus 6/7 €99.495 Twin Motor Performance 106 kWh 624 km 680 pk Voor en achter Ultra 6/7 €104.495

Wil je nu toch een Volvo EX90 met een lidarmodule? Dan ben je vanaf nu aangewezen op een tweedehands EX90. Gelukkig staan er in het AutoWeek-occasionaanbod inmiddels aardig wat gebruikte Volvo's EX90 te koop!