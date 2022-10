Zo erg als bij de laatste Lancia Thema (een gerebadgede Chrysler 300) was het bij de eerste generatie niet, toch vonden merkaanhangers dat al geen echte Lancia meer. Dat neemt niet weg dat het een stijlvolle, ondergewaardeerde youngtimer is. En je hoeft niet eens de exotische 8.32 met Ferrari-motor te nemen: bescheidenheid stond in de jaren 80 nog in hoog aanzien.

Voor youngtimer- en klassiekerliefhebbers met een goed gevulde beurs is het leven overzichtelijk. Een oude Ferrari? Die is zo gevonden. Een dikke Mercedes? Welke kleur wil je hebben? Als je echter op zoek bent naar de auto’s die vroeger met duizenden tegelijk de fabriek uit rolden, wordt het een heel ander verhaal. In tegenstelling tot hun exotische leeftijdgenoten werden deze modellen immers niet vertroeteld in een verwarmde garage, maar werden zij blootgesteld aan de keiharde praktijk van alledag. Probeer anno 2022 maar eens een nette Opel Kadett GSi te vinden, of het lijdend voorwerp in dit artikel: een Lancia Thema. Ook bij de grote Italiaan wordt bovenstaand verhaal bevestigd.

Lancia Thema 8.32, met Ferrari V8 die de voorwielen aandrijft.

Als je op zoek bent naar de ooit zo exclusieve 8.32 waaraan de halsstarrige Enzo niet zijn zegen gaf en die zodoende niet de (bij-)naam Ferrari mocht dragen, dan is het aanbod verrassend groot. Sterker nog, wie het internet afstruint op zoek naar een ‘oer-Thema’, ontdekt al snel dat ruwweg de helft van de aangeboden auto’s voorzien is van 8.32-schildjes. In het aanbod op onze site zelfs het overgrote deel! En dan te bedenken dat er maar zo’n 4.000 van gebouwd werden, slechts één procent van de totale Thema-productie.

Thema Station Wagon relatief eenvoudig te vinden

Ook een stationwagon is nog relatief eenvoudig te vinden, hoewel Pininfarina maar weinig exemplaren bouwde van het model dat zowel de naam Station Wagon als de naam van de grootmeester zelf droeg. Dit was dan ook meer een luxepaard dan een werkpaard, waardoor deze uitvoering eveneens een speciale plek in het gamma innam. De uitvoeringen die indertijd echter hoofdzakelijk de Lancia-showrooms verlieten, hadden geen fijnbesnaarde en onderhoudsgevoelige Ferrari-achtpitter in het vooronder, geen elektrisch bediende spoiler in de kofferbak, geen luxe leren bekleding van Poltona Frau en geen stationwagon-achterzijde die – geloof het of niet! – minder ruimte te bieden had dan de kofferbak van de sedan. Het waren auto’s die voorbestemd waren voor een productief en intensief leven, met stoffen bekleding die al snel verkleurde door het zonlicht en een slecht afgewerkte dashboard met plastics die langzaam desintegreerden.

Thema ook als bescheiden 2.0 of turbodiesel

Dit mag dan Lancia’s topmodel zijn geweest, in veel gevallen was onder de motorkap een simpele atmosferische tweeliter met slechts 113 katalysator-pk’s te vinden. Klanten konden weliswaar ook kiezen voor een tweeliter turbomotor, een Euro- of Arese-V6 of een turbodiesel, maar de bescheiden tweeliter benzinemotor past eigenlijk uitstekend bij de ingetogen Thema. In de jaren 80 was luxe zelfs in de hogere middenklasse nog heel gewoon, ook als er een Lancia-logo in de grille prijkte.

Stijlvol en ingetogen

Vandaag de dag is de kans groter dat je door de bliksem wordt getroffen dan dat je een spaarzaam uitgeruste Thema tegen het strakke lijf loopt. Sceptici zullen zeggen dat hij saai oogt en uitwisselbare Fiat-techniek gebruikt, wat strikt genomen trouwens ook zo is. Maar zijn bescheidenheid siert hem juist. En tijdens het rijden wordt al snel duidelijk dat dit beslist geen dertien in een dozijn-auto is. Zo biedt de Lampredi-tweeliter – die ook dienst deed in de Beta en Delta – dankzij zijn twee balansassen uitstekende loopeigenschappen. Alleen de wat houterige vering op lage snelheid en het wat sjofeltjes ogende plastic in het interieur vallen in negatieve zin op. De rest straalt klasse uit, zoals je dat van een Lancia mag verwachten. Met zijn strakke en zakelijke Giugiaro-design, de bescheiden chromen sierstrips rond de ramen en de elegant ogende lakkleur ‘Grigio Quarzo Metallico’ oogt hij luxe zonder het er al te dik bovenop te leggen. En ten opzichte van zijn bloedverwanten doet hij bovendien stijlvol en ingetogen aan.

Ontwikkeld met Saab 9000, Fiat Croma en ook Alfa Romeo deed mee met de 164

De oorspronkelijke Thema mag dan niet zo incestueus zijn als zijn hedendaagse naamgenoot, ook bij dit model bepaalden de boekhouders van het Fiat-concern de koers. Het nieuwe model met de interne benaming Y9 werd begin jaren 80 samen met Saab (9000) en Fiat (Croma) ontwikkeld. Uiteindelijk deelden deze modellen alleen de bodemplaat, de voorruit en de deuren, maar moeder Fiat en dochter Lancia (dat de Thema in oktober 1984 als eerste telg van dit gemeenschappelijke project aan de wereld mocht tonen) wisselden onderling wel veel techniek uit. Ook Alfa Romeo haakte daar later bij aan voor de ontwikkeling van zijn nieuwe vlaggenschip 164.

Slechts een auto

De gezamenlijke ontwikkeling maakte de grote Lancia goedkoper, maar ook minder uniek. De Thema moest bij iedereen in de smaak vallen en in één moeite door zowel de slim in elkaar stekende, maar inmiddels achterhaalde Beta als de eigenzinnige Gamma aflossen. Typische en door de fans zeer gewaardeerde Lancia-kenmerken als liftback-carrosserieën, extravagante coupévormen en boxermotoren worden door moeder Fiat zonder pardon met pensioen gestuurd. De nieuwe Lancia was zodoende inderdaad slechts een auto, wat voorheen ondenkbaar was. Achteraf gezien heeft hem dat eerder in de weg gestaan dan geholpen. Na de eerste eigenaren – goed gesitueerde burgers met een voorliefde voor Valpolicella en de vroege Renaissance – kwamen de Thema’s al snel in handen van achtereenvolgens mensen die hun Fiat Regata waren ontgroeid en pizzeria-eigenaren, die vooral ruimte nodig hadden en hun kans schoon zagen om voor weinig geld een grote sedan te kopen.

Hopen op liefhebbers

Dat een Lancia wat onderhoud betreft zo zijn behoeften heeft, werd daarbij nog wel eens over het hoofd gezien. En wat de nieuwbakken eigenaren ook deden, roesten deed deze auto evengoed wel. Hedendaagse youngtimerliefhebbers moeten dan ook over veel toewijding en inzet beschikken om de laatste exemplaren van deze modelreeks in leven te houden. Aangezien rationeel beschouwd de montage van een nieuwe startmotor gezien de weggeefprijzen waarvoor de grote Italiaan van de hand gaat al niet meer lonend is, kunnen we alleen maar hopen dat er bereidwillige liefhebbers zijn die zich willen ontfermen over de laatste Thema’s. Anders weet binnenkort niemand meer hoe het er in 1984 echt aan toeging.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in 2015 in AutoWeek Classics