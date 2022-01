Lancia Dedra SW (1994) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Bij tijd en wijlen krijgen we een glimlach van oor tot oor als we de kentekenhistorie van een gespotte auto voor onze neus hebben. Dat is ook het geval bij deze leuke Lancia Dedra SW.

Allereerst willen we onze grenzeloze dankbaarheid uitspreken aan AutoWeek-forumlid HarmenA voor deze leuke spot. Hij deelde 'm in dit topic op ons forum, waar nog veel meer pracht en praal te bewonderen is. Deze Dedra was absoluut even de moeite waard om op de foto te zetten. In de eerste plaats omdat je ongetwijfeld tot de conclusie zal komen dat je zo'n Dedra bijna nooit meer ziet. De later verschenen hatchbackbroer, de Delta, lijkt ons iets minder zeldzaam dan een Dedra en zeker dan de pas in 1994 geïntroduceerde Dedra SW. Allemaal relatief natuurlijk, want ook naar een Delta van die generatie moet je aardig speuren. Toch werden er daar indertijd in Nederland nog zo'n 600 tot 700 per jaar van verkocht, waar de Dedra in die periode op zo'n 300 tot 400 stuks bleef steken.

De Dedra - en de Delta van die generatie - waren relatief succesvolle modellen voor Lancia. Met de nadruk op relatief. Na de millenniumwisseling stortten de verkopen behoorlijk in, maar in de jaren 90 ging het nog niet heel onaardig. Dat kwam overigens wel voor het grootste deel door de Ypsilon, al deden de Dedra en Delta dus ook aardig mee. De Dedra deelde zijn Tipo 3-basis met de Fiat Tempra en Alfa Romeo 155 en kwam met een reeks prima bemeten vierpitters op de markt. Aanvankelijk nog wel achtkleps-exemplaren, maar in 1995 deden ook zestienkleppers hun intrede. Daar stond helaas wel tegenover dat de zeer potente HF Turbo en HF Integrale wel het veld hadden moeten ruimen.

De Dedra SW die we hier voor ons hebben heeft de meest gangbare motor van dat moment in de neus, de 101 pk sterke 1.8. Nog wel een achtklepper, maar met een 0 naar 100 km/h-tijd van 12,7 seconden en een topsnelheid van 180 km/h had je op zich niet heel veel te klagen. Kennelijk vindt de eigenaar het in ieder geval een topauto, want wat blijkt: hij of zij heeft de Dedra al vanaf 1995 in bezit! Toen de auto nog geen jaar oud was, kwam-ie dus al in handen van de huidige eigenaar en die houdt er trouw aan vast. We kunnen ons zo voorstellen dat er misschien ooit kinderen op de achterbank hebben gezeten die inmiddels hun eigen kinderen op diezelfde achterbank plaats laten nemen als ze met opa en oma meerijden. In ieder geval ziet de Dedra er op het oog nog wel uit alsof de familie er voorlopig nog van kan genieten en ook de apk is nog relatief vers. Leuk!