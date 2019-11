VZR Top 10 Executive Edition

Als je van je baas een leaseauto mag uitzoeken, dan kies je toch het liefst voor de duurste en dikste auto? Maar het moet wel zakelijk verantwoord zijn. Wat is dan een verstandige keuze? In deze Lease Top 10 Executive Edition zie je welke duurdere zakenauto’s het meest gekozen zijn door leaserijders. Maar als een bepaald merk en model vaak gekozen is, is dat dan de beste keuze?

Ja en nee ... Ja, omdat anders niet zoveel mensen het model gekozen zouden hebben. Nee, er zijn ook genoeg andere interessante zakelijke modellen die weliswaar minder populair, maar zeker het overwegen waard zijn. Daarom hebben we in deze Lease Top 10 twee plaatsen gereserveerd voor modellen die (nog) niet op basis van het aantal geregistreerde auto’s in de Top 10 staan, maar die wel het potentieel hebben om in de Top 10 te komen.

Het aantal zakelijk geregistreerde auto’s van het afgelopen half jaar vormt de basis voor deze lease Top 10. Het aantal registraties staat ook naast het model in deze Top 10. Tevens wordt het vanaf-bijtellingsbedrag genoemd, net als de USP (Unique Selling Point) van het model. Die USP geeft aan wat dit model zo interessant maakt. Althans, wat één van de redenen is dat men voor dit model kiest.

Zoals gezegd staan de twee Specials (net) niet in de Top 10 vanwege het aantal geregistreerde voertuigen in het afgelopen half jaar. Maar om diverse redenen zijn ze toch interessant. Deze keer worden de Jaguar I-Pace en Alfa Romeo Giulia in het zonnetje gezet. De Jaguar I-Pace heeft eind vorig jaar een flinke registratiepiek laten zien. Dat resulteerde in een registratiedaling begin 2019, maar de I-Pace laat het afgelopen half jaar zien dat het model nog steeds een erg aantrekkelijke aanbieding is. De verkopen zijn namelijk weer behoorlijk aan het stijgen. De verlaging van de vanafprijs naar € 73.900 zorgt ervoor dat hij bereikbaarder is geworden voor diverse zakelijke rijders. Voor dat bedrag heb je een mooie, keurig afgewerkte en goed rijdende volledig elektrische auto voor de deur staan. Met natuurlijk ook een lage bijtelling.

Van een heel ander kaliber is de Alfa Romeo Giulia. Een Alfa Romeo wordt niet oud, maar rijpt met de jaren. Zijn tijdloze uiterlijk zorgt nog steeds voor complimenten en doordat hij al een paar jaar op de markt is, wordt hij nu aangeboden met aantrekkelijke optie-paketten. Met het Pack Sportivo of als exclusieve B-Tech Edition geef je je Alfa een passende upgrade met bijvoorbeeld lederen bekleding, xenon-verlichting en/of 18 lichtmetalen velgen.

Merk Model Aantal Bijtelling Tesla Model 3 9.323 €62 Volkswagen Passat 625 €269 BMW i3 841 €52 BMW 5-serie 775 €391 Alfa Romeo Giulia Special €296 Volvo V60 1.225 €291 Jaguar I-Pace Special €220 Audi A4 794 €291 BMW 3-serie 1.892 €316 Volvo XC40 1.142 €279

Naast deze VZR Lease Top 10 – Executive Edition zijn er ook de Compact en Managers Editions met andere prijsklasses. Elke maand een andere Top 10. Alle Lease Top 10’s zijn hier te vinden. VZR is de belangenbehartiger voor de zakelijke rijder. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en tips en informatie ontvangen? Schrijf je dan gratis in op VZR.nl