VZR Lease Top 10 Executive Edition

De Lease Top 10 - Executive Edition bevat de grootste en duurste modellen die zakelijke rijders kunnen of mogen rijden. Het model moet wel een vanafprijs hebben van minimaal € 38.000. Op basis van het aantal zakelijke registraties komt een model wel of niet in aanmerking voor plaatsing.

In het bijgevoegde overzicht kun je zien welke modellen het meeste afgeleverd zijn aan zakelijke rijders de afgelopen zes maanden. Bepaalde modellen had je waarschijnlijk al verwacht, maar andere zullen je misschien verbazen. Er is zelf één volledig elektrisch model met slechts 4 procent fiscale bijtelling opgenomen in dit Top 10 overzicht. De overige modellen hebben allemaal 22 procent bijtelling.

Naast het aantal zakelijke registraties vermelden we ook de bijtellings-vanafprijs. Lees hier hoe je zelf de bijtelling kunt berekenen of laat de bijtelling voor je berekenen op onze VZR-website.

Sommige modellen zul je minder snel tegenkomen in deze Lease Top 10. Dat is soms terug te voeren op het feit dat een model nog niet zo lang op de markt is óf doordat het model minder top-of-mind is bij de zakelijke rijder. Omdat niet alleen de verkoopaantallen de zakelijke aantrekkelijkheid van een model bepalen, brengen we ook altijd twee modellen onder de aandacht door deze als “special” op de lijst te zetten.

Deze keer zijn de Lexus UX en Jaguar XE de Specials in de VZR Lease Top 10. De Lexus UX is naast een indrukwekkende verschijning ook een model met lage gebruikskosten (Total Cost of Ownership/TCO), vanwege de hybride aandrijving. Deze zorgt voor een relatief gunstig brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten. De Jaguar XE is de tweede Special en is aanbevelenswaardig, omdat hij zojuist is vernieuwd én als goedkoopste Jaguar zeker een premiumuitstraling heeft. De algemene indruk is, dat je met een veel duurdere auto onderweg bent.

Merk Model Aantal Bijtelling Volvo XC40 1.368 €279 BMW i3 758 €52 BMW X1 556 €298 Volvo V60 1.875 €291 Jaguar XE Special €330 BMW 5-serie 973 €404 Lexus UX Special €302 Audi A5 593 €296 BMW 3-serie 1.665 €316 Volvo XC60 685 €422

Naast de VZR Lease Top 10 – Executive Edition, zijn er ook de Compact Edition en Manager Edition. Als je ze allemaal wilt zien, neem dan een kijkje op de VZR-website.