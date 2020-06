VWE: occasionverkoop blijft flink stijgen

Het aantal verkochte occasions is de afgelopen periode weer flink gestegen. Vorige week werden 29.000 gebruikte auto’s op naam van een nieuwe eigenaar gezet: dat is 15 procent meer dan in de week ervoor.

Data-analist VWE Automotive heeft in navolging van een onderzoek van de ANWB gekeken hoe de Nederlandse occasionmarkt eraan toe is. De ANWB meldde namelijk eerder dat uit een rondvraag bleek dat 36 procent meer Nederlanders in het vervolg voor eigen vervoer kiezen in plaats van gebruik te maken van het openbaar vervoer. De coronacrisis is hier de aanleiding voor. De RAI Vereniging deed een soortgelijk onderzoek en kwam tot dezelfde conclusies. Dat lijkt nu al terug te zien zijn in de verkoop van gebruikte auto’s. Deze nam de afgelopen tijd flink toe.

Door de verkoop van 29.000 occasions blijft de stijging doorgaan. Volgens de VWE ligt sinds begin juni de dagelijkse verkoop van gebruikte auto’s elke dag boven het aantal van vorig jaar. Daarbij valt op dat de compactere auto’s, zoals de Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta en Renault Clio, meer in trek zijn dan tot het eerste kwartaal van 2020. In mei steeg de occasionverkoop bijna tot een recordhoogte. Autobedrijven verkochten in mei 111.146 occasions.

Een ander signaal waardoor de VWE merkt dat de activiteit van Nederlanders op de occasionmarkt toeneemt, is het aantal opgevraagde autorapporten in Finnik. Het aantal gratis rapporten nam daar de afgelopen periode met 15 procent toe, het aantal betaalde rapporten zelfs met 100 procent. Ook hier gaat het in de meeste gevallen om een compacter model.