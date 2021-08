VS willen diverse assistentiesystemen in auto's verplichten

In de Verenigde Staten is het 1 biljoen dollar kostende 'infrastructuurpakket' van president Biden aangenomen door de senaat. In dat pakket blijken onder meer ook eisen voor veiligheidssystemen van nieuwe auto's te zitten.

De infrastructuur in de Verenigde Staten - met name tal van bruggen - kan op z'n zachtst gezegd wel een opfrisbeurt gebruiken. Daar is het echter niet alleen om te doen in het gigantische investeringspakket dat nu door de meerderheid van de senaat gesteund wordt. Er wordt namelijk ook het een en ander uitgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder specifieke eisen voor nieuwe auto's. Onlangs hoorden we al dat een vorm van een alcoholslot daarbij hoort, maar er is meer.

Om te beginnen krijgen op den duur nieuwe auto's in de VS koplampen die aan nieuwe standaarden voldoen, al wordt nog niet nader gespecificeerd wat men daarmee bedoelt. Wat al duidelijker is, is wat men aan standaard veiligheidsvoorzieningen wil. Zo tekent Autonews op dat veiligheidssystemen die botsingen moeten voorkomen aan een minimale standaard moeten voldoen en dat zaken als 'forward collision warning' en automatische noodremsystemen verplicht worden. Ook moet er op den duur standaard een rijstrookassistent aanwezig zijn die de auto voor je binnen de lijntjes houdt.

Het eisenpakket doet sterk denken aan wat de Europese Unie voor volgend jaar heeft ingesteld. Dan moeten hier alle nieuwe auto's onder meer ook een noodremsysteem, rijstrookassistent en een aansluiting voor een alcoholslot hebben. Daarbij wordt ook verkeersbordherkenning verplicht, waardoor de auto kan helpen om hardrijden te voorkomen. Wanneer in de VS de nieuwe systemen werkelijk verplicht worden, is nog niet duidelijk. Eerst zal de NHTSA ongetwijfeld met de autofabrikanten moeten kijken naar wat er haalbaar is en hoe het vormgegeven dient te worden.