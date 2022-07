Tweedehands diesel in sommige provincies nog altijd populair

Autofabrikanten buitelen over elkaar heen om hun handen van de diesel af te trekken. In korte tijd zijn er veel merken geweest die de nieuwverkoop van diesels hebben geschrapt. Zelfontbranders zijn heel snel uit de mode geraakt. Maar hoe zit dat op de occasionmarkt? Zijn de diesels daar winkeldochters en alleen nog goed voor de export? We komen met een opvallende conclusie.

Nederland is nooit een heel groot dieselland geweest. De hoge aanschafprijs van een nieuwe diesel en de flinke wegenbelasting stuwden het omslagpunt flink omhoog. Je moest ergens tussen de 20.000 en 30.000 kilometer per jaar rijden wilde je er voordeel uit halen. Dat was dus vooral een aangelegenheid voor de zakelijke rijder. Een gebruikte diesel was voor de particulier al een stuk interessanter. Dan lag de aanschafprijs vaak juist lager dan van een vergelijkbare benzine­auto. Het omslagpunt ging er in elk geval een flink stuk mee omlaag.

Diesel in het verdomhoekje

Vandaag de dag begint niet alleen de dieselprijs akelig dicht naar de benzineprijs te lopen, maar de diesel zit ook in het verdomhoekje. Er zijn kringen waar je je met een dieseltje niet meer kunt vertonen. Daarnaast is de dieselmotor door alle emissiebeperkende aanpassingen een ingewikkeld stuk techniek geworden, waarin je regelmatig moet investeren om hem te onderhouden en eventueel te repareren. Betekent dit dat bij ’s lands occasionpaleizen de diesel blijft staan? Het is maar net aan wie je het vraagt.

Regionale verschillen voor tweedehands diesel

Eerst steken we ons licht eens op bij Leon Zoetemelk, sales manager bij Autobedrijf Tanis in Waddinxveen, midden in het ­Groene Hart en ingeklemd tussen de grote steden. Als we hem vragen naar de verkoop van dieselauto’s volgt er eerst een grote zucht. “Ik heb er hier nog twee staan, maar er is totaal geen vraag naar. Het omslagpunt van een diesel ligt bij de 25.000 kilometer, maar er is geen particulier die dat rijdt. Als er diesels worden verkocht, is dat via de internationale veilingen. Jonge auto’s verdwijnen naar de landen om ons heen. In België, Duitsland en Frankrijk zijn de vaste lasten voor een diesel even hoog als voor een benzineauto. De oudere diesels gaan vaak naar Oost-Europa, al wordt de dieselmarkt in veel van die ver-weg-landen ook al afgeknepen. Het is natuurlijk gek dat auto’s die bij ons vanuit milieuoogpunt niet meer mogen daar nog volop worden verkocht”, aldus Zoetemelk. Een uitzondering is er ook. “Laatst verkocht ik een heel mooie BMW 320d aan iemand die in Doetinchem woont. Het zou best eens kunnen dat mensen die ­buiten de Randstad wonen, vaker met een diesel rijden.”

Buiten de Randstad diesel nog populair

Dat is voor ons het signaal om eens te gaan bellen met bedrijven in de buitengebieden. In Harderwijk is Seldenrijk een gigantisch occasionbedrijf. Van de meer dan 400 auto’s die Seldenrijk in zijn voorraad heeft staan, is nog een kwart diesel. “Diesels verkopen nog als ­vanouds en we zijn ­zeker niet bang om ze in te kopen”, vertelt Mark Jonker, die zich bezighoudt met de verkoop en het klantcontact. “Er is nog een grote groep mensen die een diesel geen enkel probleem vindt. Jonge diesels verkopen we vooral aan zakelijke klanten. De taximarkt is bijvoorbeeld nog een dankbaar afzetkanaal. Ook ­particulieren rijden nog graag dieselauto’s, ­vooral omdat die goedkoper in aanschaf zijn dan benzineautos. Dat drukt het omslagpunt”, zegt Jonker. In welke regio wonen de mensen die bij Seldenrijk een diesel ­kopen? “Daar hebben we eigenlijk geen zicht op; we letten daar niet zo op.”

Nog altijd populaire Volvo V40 D2

Wel geeft Jonker aan dat ook de exportmarkt levendig is. “Het gaat daarbij vooral om de gangbare modellen. Golfjes, 3-series en Audi’s A4 zijn overal populair. Als er bijvoorbeeld een Volvo V40 D2 uit 2013 met een lage kilometerstand binnenkomt, is die zowel op de Nederlandse markt als op de exportmarkt populair. Die is echt zó weg.”

Limburg het minst geinteresseerd in diesel

Een blik op de cijfers van occasionportaal Autotrack leert ons dat de zoekopdrachten voor occasions regionaal inderdaad ­verschillen. In de meeste provincies betreft nog maar 11 tot 12 procent van de zoekopdrachten een diesel. Opvallend daarbij is dat Limburg het laagste scoort. Daar zoekt nog maar 8,6 procent een diesel als volgende auto.

Groningen en Friesland

Gaan we echter kijken in het noorden van het land, dan zien we dat in Groningen en Friesland het aandeel nog 19 procent ­bedraagt. Daar is diesel nog steeds een ­populaire brandstof. Het doet ons denken aan de woorden van Evert Pieper, die ons de auto’s uit de budgettest leverde. Ook in het laagste segment van de markt merkt hij niets van een afname van de interesse voor diesel. “In de Randstad worden mensen ­geplaagd door milieuzones en ook wat de buren ervan vinden, maar in Groningen en Friesland zijn de afstanden die mensen ­afleggen groter en tuf je nog ongehinderd de hele provincie door.”

