'In 2030 wordt helft minder diesel en kwart minder benzine getankt'

Naar verwachting tanken personenauto's en lichte bedrijfswagens in 2030 ongeveer 50 procent minder diesel en bijna een kwart minder benzine dan in 2021. Dat blijkt uit een scenario-onderzoek dat bureau VMS Insight in opdracht van de Bovag heeft uitgevoerd.

De Bovag heeft diverse toekomstscenario's voor brandstofgebruik in Nederland door laten rekenen. Daarbij zijn aspecten als economische verwachtingen en ontwikkelingen rondom elektrisch rijden, denk aan het milieuzonebeleid en subsidies, meegenomen. Ook kijken de onderzoekers naar de toekomstplannen van autofabrikanten. Het volgens de Bovag meest gangbare scenario voorspelt dat personenauto's en lichte bedrijfswagens in 2030 samen 1,3 miljard liter diesel tanken. Een enorme sloot natuurlijk, maar het is wel de helft van het aantal liter diesel dat in 2021 werd getankt (2,6 miljard liter). Ook als we het zwaardere vrachtverkeer meenemen wordt er in 2030 naar verwachting fors minder diesel getankt, al bedraagt de totale afname dan ongeveer een derde.

Naar verwachting tanken personenauto's en lichte bedrijfswagens in 2030 ook fors minder benzine dan in 2021, al is de ingeschatte daling procentueel kleiner dan bij diesel. De berekeningen wijzen op een afname van 22 procent ten opzichte van 2021, al blijft er dan nog altijd een kleine 4 miljard liter getankte benzine over. Voor de afname van lpg wordt overigens weer een fikse daling verwacht en wel van zo'n 200 miljoen liter in 2021 naar slechts 70 miljoen liter in 2030 (-65 procent).

Enorme vraag naar elektriciteit

Je raadt het al: de vraag naar elektriciteit voor auto's en bedrijfswagens gaat volgens het onderzoek vergeleken met 2021 enorm toenemen en wel met 552 procent tot 2.606 GWh. De afzet van waterstof voor personenvervoer neemt volgens de meest gangbare prognose met maar liefst 5.626 procent toe tot 5.039 ton. Nemen we ook het zwaardere vrachtverkeer mee, dan neemt de waterstofbehoefte in 2030 toe tot 44.638 ton (2021: 118 ton).

In het 'gangbare scenario' gaat men ervan uit dat 72 procent van de nieuw verkochte personenauto's in 2030 elektrisch is. Het aandeel benzine in de totale nieuwverkoop moet dan op 25 procent liggen. De resterende 3 procent komt voor rekening van waterstofauto's. Bij bestelauto's ligt de verdeling op 70 procent elektrisch, 20 procent benzine en 5 procent waterstof. Nieuwe vrachtwagens zouden in 2030 in 61 procent van de gevallen nog een dieselmotor hebben. 24 procent heeft naar verwachting waterstof nodig terwijl 9 procent een elektrische aandrijflijn heeft.

Andere scenario's

De Bovag heeft ook een twee andere scenario's laten doorrekenen: Basis en Progressief:

Basis

In scenario Basis daalt de afzet van benzine in 2030 met 20 procent ten opzichte van 2021. De afzetdaling begint echter pas vanaf 2025. In dit scenario gaat men ervan uit dat de helft van de nieuwverkoop uit emissieloze voertuigen bestaat. De afzet van diesel neemt in 2030 voor personenauto’s en bestelauto’s in dit geval met 45 procent af . Voor vrachtauto’s zou de daling van de dieselafzet 14 procent bedragen. De afzet van lpg neemt volgens dit scenario vergeleken met 2021 met 63 procent af naar 82 miljoen liter.

Het verbruik van elektriciteit voor personenauto's en lichte bedrijfswagens neemt ook in dit scenario toe, naar verwachting met 405 procent tot 3.579 GWh. Voor elektrische vrachtwagens en bussen wordt een stijging verwacht van 569 procent.

De vraag naar waterstof voor personenvervoer neemt in 2030 ook fors toe. Van 88 ton in 2021 naar 5.039 ton in 2030.

Progressief