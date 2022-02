Voyah Free komt naar Europa

Noorwegen is voor meer Chinese EV-fabrikanten een poort naar Europa. Nio, dat ongeveer in dezelfde hoek zit als Voyah, is daar ook begonnen met zijn Europese veroveringsdrift, net als Xpeng. Nu sluit Voyah dus aan. Het onderschrift van de aankondiging is in het Chinees, maar volgens de website cnevpost.com beleeft de Europese versie van de Voyah Free zijn debuut in juni. Voyah opent ook een flagship store in Oslo. De eerste leveringen aan klanten moeten vervolgens in het vierde kwartaal plaatsvinden. Volgens CEO Lu Fang blijft het niet bij Noorwegen: Voyah is van plan om ook naar de rest van Europa uit te breiden.

De Voyah Free is overigens geen misselijk autootje. De SUV is 4,95 meter lang en 1,95 breed, met een wielbasis van op een haar na drie meter. Dat is ongeveer het formaat van onder meer de Audi Q7, BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. Aan de voorkant is een brede grille te zien met daarboven een ledstrip die doorloopt in de koplampen. Aan de achterkant heeft de Free, geheel in lijn met de huidige trend, een led-lichtbalk die over de gehele breedte van de auto loopt. Binnenin heeft de Chinese variant van de Free een groot scherm dat à la Hyperscreen over de gehele breedte van het dashboard is uitgestrekt.

Voyah levert de Free in China ook met een range-extender, maar hoogstwaarschijnlijk komt die uitvoering niet naar Europa. De volledig elektrische aandrijflijn is veel interessanter: met 680 pk en 1.000 Nm koppel ben je in ieder geval zo weg bij het stoplicht. In 4,6 seconden zit de SUV op de 100 km/h, bij 200 km/h is de koek op. De actieradius bedraagt 500 kilometer, maar let wel: dat is volgens de NEDC-cyclus. De kans is groot dat dit cijfer in werkelijkheid veel lager ligt. In China heeft de Free een vanafprijs van omgerekend zo'n €50.000. Hoeveel de SUV in Europa gaat kosten, is nog niet duidelijk.