Voyah Free is elektrische premium-SUV

Het kersverse Voyah heeft zijn eerste productiemodel gepresenteerd: de Free. De Free is een elektrische SUV die verre van gratis is, met de stekker-SUV mikt Voyah namelijk op het premiumhoekje van autoland.

In oktober dit jaar liet het piepjonge Chinese merk Voyah de i-Free zien, een studiemodel waarmee het voornamelijk op elektrische auto's gerichte submerk van de Chinese gigant Dongfeng vooruitblikte op zijn eerste productiedoel. De 'i-' is uit de modelnaam gegumd en het resultaat is deze Voyah Free, een 4,9 meter lange en 1,95 meter brede elektrische SUV met een wielbasis van op een haar na drie meter.

Wat formaat betreft is de Voyah Free vergelijkbaar met auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. In tegenstelling tot die Duitse SUV's heeft deze Free een volledig elektrische aandrijflijn die de auto best indrukwekkende cijfers oplevert. Dankzij twee elektromotoren is de Voyah Free namelijk 680 pk en 1.000 Nm sterk, voldoende vermogen om de SUV in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h te lanceren. De topsnelheid ligt op 200 km/h. De actieradius bedraagt 500 kilometer (NEDC).

Hoewel Voyah zich met name richt op EV's, is de Free een auto die je ook met een verbrandingsmotor aan boord kunt krijgen. De benzinemotor, een geblazen 1.5, fungeert in dat geval als range extender die het accupakket weer bijlaadt. Elektrisch aangedreven is de Free dus in alle gevallen. Voyah stopt de Free vol met 24 sensoren en camera's, displays die de gehele breedte van het dashboard beslaan, 5G-connectiviteit, nachtzichtcamera's en een intelligente digitale assistent waar je tegen kunt babbelen. Het systeem is ook in staat om naar de afzonderlijke inzittenden te luisteren. Handig als je als achterpassagier van een koeler briesje wil genieten.

De Free moet een vanafprijs krijgen van omgerekend zo'n €50.000. Dongfeng heeft vooralsnog geen concrete plannen om Voyah naar Europa te brengen.