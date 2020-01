Vooruitblik 2020: Een bijzonder F1-seizoen op komst

Het afgelopen Formule 1-seizoen kende een aantal mooie momenten, maar van een legendarisch seizoen kunnen we niet bepaald spreken. Het is te hopen dat daar in 2020 verandering in komt. De voortekenen zijn gunstig; de reglementen blijven nagenoeg gelijk en richting het einde van 2019 zagen we de topteams erg dicht bij elkaar komen. De kans bestaat dan ook dat het komende seizoen van begin af aan al een stuk spannender is. Er is ook nog één race meer dan afgelopen jaar. Met 22 races op de kalender wacht het langste seizoen aller tijden.

Red Bull-Honda

De grootste klapper zou in 2020 wel eens van Red Bull Racing kunnen komen. Het team, waarvoor ook Max Verstappen rijdt, sloot in de slotfase van 2019 behoorlijk aan bij Mercedes en lijkt een geduchte tegenstander te kunnen worden. Met Honda als motorleverancier gaat het de renstal uit Milton-Keynes inmiddels al beter af dan de afgelopen jaren met Renault. Het lijkt erop dat Honda qua vermogen de concurrenten van Mercedes al bijna in de tas heeft, nu is het alleen nog aan Red Bull om een nagenoeg perfecte auto te leveren. In het verleden liet het team zien dat het qua chassis erg sterk kan zijn, dus nu is het voor Verstappen te hopen dat de RB16 een sterke doorontwikkeling van de RB15 wordt.

Nederlandse Grand Prix

Zoals gezegd zit er het komende seizoen voor de Nederlandse fans wel iets heel bijzonders in het vat. De Formule 1 doet Nederland weer aan, voor het eerst sinds 1985. Momenteel wordt op Circuit Zandvoort druk gewerkt aan het gereedmaken van de baan voor de F1. De Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht worden vooral stevig aangepakt. De Luyendijkbocht wordt een 'kombocht' en moet het spektakelstuk van het circuit worden. Ook moet het bijdragen aan de inhaalkansen aan het einde van het rechte stuk, want inhalen kon nog wel eens een uitdaging worden op Zandvoort. Of het een goed circuit wordt voor de F1 moet nog blijken. De ruim 100.000 bezoekers per dag die in het weekend van 1, 2 en 3 mei naar de kustplaats afreizen, zullen zich hoe dan ook wel vermaken.

Coureurswissels

Zo'n gek gewissel als voor het vorige seizoen staat ons deze keer niet te wachten, maar toch verandert er weer het één en ander. Robert Kubica moest één jaar na zijn terugkeer het veld alweer ruimen bij Williams en wordt vervangen door F2-coureur Nicholas Latifi. Bij Renault vertrok Nico Hülkenberg noodgedwongen, omdat het team de in 2019 langs zijlijn staande Esteban Ocon een plek in het team geeft. Red Bull Racing verschijnt in Australië ook met een ander tweetal dan vorig jaar; de halverwege het seizoen vervangen Pierre Gasly blijft plakken bij Toro Rosso en opvolger Alexander Albon zal komend jaar vanaf het begin in de Red Bull zitten.

Stabiliteit in de reglementen

In 2021 gaat de Formule 1 totaal op de schop en komt er een nieuwe basisopzet voor de auto's én een budgetplafond. Dat brengt ongetwijfeld ook de nodige veranderingen met zich mee in het speelveld. Dit jaar echter nog niet, want de teams kunnen gewoon met een doorontwikkeling van hun 2019-auto aan de start verschijnen. Een dergelijke stabiliteit in de reglementen is doorgaans gunstig voor de spanning in de competitie. De kans is daardoor namelijk groot dat de teams qua prestaties weer wat dichterbij elkaar komen, in plaats van dat iemand het Ei van Columbus vindt en een grote voorsprong pakt. Ook het feit dat Pirelli de 2019-banden meeneemt naar het nieuwe seizoen zal absoluut helpen.

Voor nu zit er niets anders op dan nog even geduld hebben. Vanaf 19 februari zijn de teams met hun nieuwe auto's in Barcelona te vinden voor de wintertests. Daarna reizen ze voor het weekend van 13 maart af naar Melbourne, waar op zondag 15 maart de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt verreden.