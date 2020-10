Voormalig VW-topman Matthias Müller naar Piëch Automotive

Matthias Müller was van 2015 tot 2018 CEO van de Volkswagen-groep. Hij is de grootste naam die Anton Piëch, zoon van Ferdinand Piëch en mede-oprichter van Piëch Automotive, heeft binnengehaald. Müller wordt de voorzitter van de raad van toezicht. Naast Müller staat Klaus Schmidt, voormalig hoofdengineer van BMW Motorsport. Hij is de afgelopen vier jaar al betrokken geweest bij Piëch Automotive als 'Chief Technical Officer', maar komt nu een stap hoger te staan als 'Co-CEO'. Daarnaast zijn Andreas Henke en Jochen Rudat aan het personeelsbestand van het bedrijf toegevoegd. Henke heeft bij Porsche en Burmester gewerkt, bij Piëch wordt hij verantwoordelijk voor de marketing en branding. Rudat had de leiding over de Europese tak van Tesla en moet nu de verkoop bij Piëch in goede banen gaan leiden.

In 2017 vingen we de eerste geluiden van Piëch Automotive op. De start-up kwam op de Autosalon van Genève in 2019 met de Mark Zero, een 4,43 meter lange tweezitter met een klassiek ogende koets. De sportwagen is volledig elektrisch en krijgt naar verluidt drie elektromotoren die elk 204 pk leveren. Daarmee spurt de sportieve rakker in 3,2 seconden naar de 100 km/h, de topsnelheid ligt op 250 km/h. Tegenwoordig lijken deze cijfers bijna bescheiden als je ze naast die van Tesla en Lucid legt. Piëch is momenteel bezig met een tweede investeringsronde om in totaal €500 miljoen bij elkaar te sprokkelen. Dat is het benodigde bedrag om te starten met de productie. Eind 2022 wil Piëch de eerste exemplaren van de Mark Zero gaan afleveren.