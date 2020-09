Lucid werkt aan Air met drie motoren

Lucid Motors heeft een prototype van de Air met drie motoren losgelaten op de dragstrip. Deze variant is nog niet officieel aangekondigd, maar verscheen wel in een video op het Twitteraccount van Lucid. De grote sedan verslindt de kwartmijl in een tempo waar supersportwagens bang van worden. Het lijkt erop dat Lucid met deze versie de Tesla Model S Plaid het vuur behoorlijk aan de schenen wil leggen.

Het lijkt haast alsof er een wapenwedloop is ontstaan tussen EV-fabrikanten. Lucid Motors is een betrekkelijk nieuwe speler op deze markt, maar heeft grote dromen. Onlangs werd de Air onthuld, een luxe sedan waarmee Lucid Tesla het leven zuur wil gaan maken. Uit een video op Twitter blijkt dat die claim nog best wel eens hout kan snijden. Met een driemotorig prototype van de Air zette Lucid namelijk een tijd van 9,245 seconden neer op de kwartmijl. Na deze 400 meter reed de EV al 251,6 km/h. Om even een referentiekader te bieden: dat is sneller dan de 1.500 pk sterke Bugatti Chiron. Verdere specificaties van de driemotorige versie van de Air heeft Lucid nog niet vrijgegeven. Bij de aankondiging van het model hintte CEO Peter Rawlinson al wel op een 'Performance-model', dat eind 2021 onthuld moet worden.

Uit de tekst bij de Tweet van Lucid valt bovendien op te maken dat de aandrijflijn nog in ontwikkeling is. De bovenstaande cijfers zijn dus hoogstwaarschijnlijk nog niet het hoogst haalbare. Tesla belooft met de Model S Plaid vergelijkbare acceleratiecijfers, maar deze versie is nog niet gesignaleerd op de dragstrip. Wel heeft het nieuwe topmodel van Tesla een record gebroken op het circuit van Laguna Seca. Lucid Motors moet zichzelf als fabrikant in tegenstelling tot Tesla natuurlijk nog gaan bewijzen. De ambities en het huidige 'bewijsmateriaal' daarvan zijn echter behoorlijk veelbelovend. Zo beschikt het huidige topmodel van de Air over een accupakket van 113 kWh, waarmee een theoretische actieradius van 832 km mogelijk moet zijn. In de tweemotorige configuratie levert de Air al een vermogen van 1.080 pk. Hiermee accelereert de luxe sedan in 2,5 seconden naar de 96 km/h en wordt een topsnelheid van nèt geen 270 km/h gerealiseerd. In de VS gaat deze 'Dream Edition' $169.000 kosten. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.