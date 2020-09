Tesla Model S Plaid is nieuwe 1.100 pk sterke topversie

In de wandelgangen gonsde al tijden het gerucht dat Tesla met een extreem snelle nieuwe versie van de Model S komt. Die auto is nu officieel gepresenteerd. De nieuwe Tesla Model S Plaid is in elk opzicht buitenissig.

De Tesla Model S is altijd al een EV geweest die supercarwaardige sprintcijfers op papier wist te zetten. De instapversie is tegenwoordig de Long Range, een met twee elektromotoren uitgeruste basisversie die al in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. Daarboven staat de Performance, tot voor kort de topversie die de beroemde 0-100-sprint in 2,5 tellen moet kunnen klaren. De volledig nieuwe topversie is de Tesla Model S Plaid, een 1.100 pk sterke buitenissige versie die in 2,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprint. Daarmee is het in één klap een van de snelst accelererende productiemodellen ooit. Z'n topsnelheid is minstens zo bizar: 320 km/h. Daarmee is de Model S Plaid fors sneller dan de Performance die het tot 261 km/h schopt. De Tesla Model S Plaid haalt zijn vermogen dan ook niet uit twee, maar uit drie elektromotoren!

Hoe groot het accupakket van de Tesla Model S Plaid is, meldt Tesla nog niet. Wel spreekt het merk van een verwachte WLTP-actieradius van, en nu komt het, meer dan 840 kilometer. De Tesla Model S Plaid heeft een verwachte Nederlandse vanafprijs van €139.990. Daarmee is -ie weliswaar 40 mille duurder dan de Tesla Model S Performance, maar ook een stuk extremer. De levering van de Tesla Model S Plaid staat voor eind 2021 gepland.

Meer informatie en uitgebreidere specificaties volgen op een later moment. In de Nederlandse configurator is de Tesla Model S Plaid in ieder geval al te bestellen. Wel is een aanbetaling van €1.000 vereist.