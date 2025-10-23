Topontwerper Gilles Vidal zat lang bij PSA Group achter de tekentafels, maar had de afgelopen vijf jaar bij Renault als Vice President of Design een grote invloed op de Renault-ontwerpen. Niet zo gek dus dat in het ontwerp van auto's als de Renault Scenic en Rafale wat Peugeot-invloeden te zien zijn. Vidal pakte medio dit jaar zijn biezen en zit voortaan in de studio's van Stellantis. Daarmee is Vidal in zekere zin terug waar hij lang zat, PSA Group ging immers op in Stellantis. Hoe dan ook: Renault heeft eindelijk een vervanger voor Vidal gevonden. Ook die heeft ervaring bij Peugeot.

Alexandre Malval mag zich de nieuwe Vice President of Design van Renault noemen. Als hoofd van de designafdeling van automerk Renault heeft Malval in de designhiërarchie enkel Laurens van den Acker - Chief Design Officer van Renault Group - boven zich te dulden. De 55-jarige Malval startte zijn carrière in 1993 bij Renault en stapte drie jaar later over naar Volkswagen. Van 2001 tot en met 2009 tekende Malval voor Citroën, om van 2009 tot en met 2012 bij Peugeot de rol van Design Manager te bekleden. Van 2012 tot 2018 was hij Design Director bij Citroën en was dat daarna tot zojuist ook bij Mercedes-Benz International Design Center.

Krijgen Renaults straks weer wat designinvloeden van Peugeot mee? Of ditmaal van Citroën of misschien wel Mercedes-Benz? We gaan er natuurlijk vooralsnog niet vanuit, al zal in toekomstige Renaults zijn invloed vast zichtbaar zijn.