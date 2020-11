Voormalig Aston Martin-CEO werkt aan terugkeer Bizzarrini

De opleving van Bizzarrini lijkt een Aston Martin-feestje te gaan worden. Ulrich Bez, van 2000 tot 2013 CEO bij het Britse sportwagenmerk, wordt de bestuursvoorzitter van het nieuwe Bizzarrini. De dagelijkse leiding komt in handen van Christopher Sheppard. Momenteel is hij bestuurslid bij Aston Martin Works, de restauratieafdeling van het merk. De investeerder die voor het benodigde startkapitaal gaat zorgen is Rezam Alroumi, die eerder met Adeem Investments Aston Martin heeft losgeweekt van Ford in 2007. Zijn aandelen in Aston Martin heeft hij onlangs verkocht, maar wel is hij nog steeds voor 50 procent aandeelhouder in Aston Martin Works.

Wat Bizzarrini precies voor auto's gaat bouwen, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van het nieuwe bedrijf kan dat twee kanten op gaan. Enerzijds is er de mogelijkheid dat men 'continuation cars' van de originele Bizzarrini's gaat bouwen, een traditie die met name onder Britse merken zeer populair is. Een volledig nieuw model behoort echter ook tot de mogelijkheden. De Bizzarrini's zullen in zeer lage volumes van de band rollen en voorzien zijn van een heftig prijskaartje van minstens zeven cijfers. Volgend jaar wil het merk een eerste prototype aan het publiek tonen. Over de productielocatie is nog geen beslissing gemaakt. Giotto Bizzarrini, de oorspronkelijke oprichter van het merk, is niet bij het nieuwe bedrijf betrokken.

Rijke historie

Giotto Bizzarrini mag gerust een legende genoemd worden in de auto-industrie. De Italiaan is inmiddels 94 jaar oud en ontwierp zijn eerste auto al in 1949, op 23-jarige leeftijd. De Bizzarrini 500 was een klein sportautootje op basis van de Fiat 500. In de periode daarna heeft Bizzarrini voor Alfa Romeo en Ferrari gewerkt. Bij het merk met het steigerende paard was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de 250 GTO en de motor van de 250 Testa Rossa. In 1961 verliet hij Ferrari na een meningsverschil met Il Commendatore Enzo Ferrari. Hij ontwikkelde toen de eerste V12 van Lamborghini en ontwerp de Iso Grifo.

Zijn ambities stopten daar niet, want in 1963 liet hij op de autosalon van Turijn de Bizzarrini Grifo zien, wat de voorbode was van de 5300 GT Strada. Hierna volgden nog enkele modellen, maar groot werd het merk Bizzarrini nooit. In 1969 ging het ter ziele en in de tussentijd zijn er verschillende pogingen ondernomen om het merk nieuw leven in te blazen. Of het Bez en de zijnen wél gaat lukken? De tijd zal het leren.