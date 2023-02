Bizzarrini Giotto: met atmosferische V12

De Bizzarrini Giotto is vernoemd naar Giotto Bizzarrini die het bedrijf in 1964 oprichtte. Bizzarrini hield het slechts tot 1969 vol, maar bouwde in de slechts enkele jaren dat het bestond wel een reeks bijzondere race- en sportauto's. Na diverse pogingen om Bizzarrini nieuw leven in te blazen kwam de merknaam in handen van Pegasus Brands. Onder de vleugels daarvan lanceerde het in maart 2022 de 5300 GT Corsa Revival en nu kondigt het de Bizzarrini Giotto aan. Een écht nieuwe supercar.

De Bizzarrini Giotto is doorspekt met designinvloeden die verwijzen naar het verleden. De carrosserie van de Giotto is volledig uit koolstofvezel opgetrokken en oogt behoorlijk wulps. Niemand minder dan Giorgetto Giugiaro werd opgetrommeld om de lijnen van de Giotto op papier te zetten. De Giotto heeft zijn krachtbron achter de voorstoelen liggen. En dat is er niet zomaar een. Hij krijgt een atmosferische V12, een mogelijk van Lamborghini afkomstige machine die is geknoopt aan een achttraps automaat. Technische gegevens volgen later, evenals daadwerkelijke foto's van de auto.