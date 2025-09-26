Politiek laten wij graag aan een ander over, maar als het gaat om spierballentaal, dan gaat het tegenwoordig bijna zonder uitzondering over de Verenigde Staten. Reden voor ons om ditmaal eens te kijken naar drie stoere vertegenwoordigers uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. Uiteraard mag dit grapje niet te veel kosten, want onderstaande jongens zijn riante innemers als het gaat om de onderhoudskosten. Omdat ook deze occasions een nieuw baasje verdienen, mogen deze (foute) karakterbakken van ons deze week dit podium betreden. We gaan met €15.000 op pad en komen thuis met SUV's waarmee je vijftien tot twintig jaar geleden als rapper nog goede sier maakte in je clip.

Hummer H3 3.7 Luxury aut. – 2007 – 179.912 kilometer – €14.900

Het verhaal is bekend: de in de Golfoorlog ogenschijnlijk onverslaanbare Hummer H1 kreeg dankzij (de tegenwoordig ‘groene’) Arnold Schwarzenegger een commerciële versie, later gevolgd door de eveneens enorme H2. Weer later kwam de kleinere H3, die desondanks nog immer ontzag inboezemde én afgunst opriep. In ons land was het een relatief succesvol model; je zag ze in elk geval niet over het hoofd. In Emmen staat deze Hummer H3, afkomstig van de eerste eigenaar (wat zal die vaak hebben getankt!), die voor een combinatie van zwart en chroom koos. Alsof de vierwieler van zichzelf al niet intimiderend genoeg was. Onder de fikse motorkap ronkt een vijfcilinder van 3,7 liter, wat impliceert dat we te maken hebben met het faceliftmodel. Hoewel de krachtbron 244 paarden aan alle wielen afgeeft, zijn diens prestaties bescheiden en is de dorst fors, mede veroorzaakt door het gewicht van ruim 2,2 ton, iets waar we tegenwoordig niet echt meer van opkijken.

De H3 3.7 was er met handgeschakelde vijfbak of viertraps automaat. In de 31-XR-XN huist de laatste, die weinig verfijnd is. Ook de besturing vraagt gewenning. Het heeft te maken met de utilitaire afkomst van deze geweldenaar, want in het terrein komt hij beter uit de verf dan op asfalt. De tussenbak heeft een extra reductie en het achterste differentieel laat zich apart sperren. Hij overwint met gemak hellingen, dankzij een aanloophoek van 37,5 graden en een afloophoek van 34,6 graden. Met het zogeheten Stabilitrac-systeem moeten krappe asfaltbochten echter eveneens te doen zijn.

Het interieur is eerder robuust dan verfijnd, maar de algehele staat van deze occasion is zeker niet verkeerd. Als Luxury zit hij bovendien goed in zijn spullen. Ondanks zijn bedenkelijke imago zal er vast wel iemand zijn die zich over deze Amerikaan ontfermt. En als we de – forse – vraagprijs zien, zou het ons niet verbazen dat aan de H3 inmiddels een cultstatus hangt.

Signalement

Merk Hummer

Type H3 3.7 Luxury aut.

Bouwjaar september 2007

Kilometerstand 179.912

Vraagprijs €14.900

Waar te koop? Luik Emmen, Emmen

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 3.653 cc

Max. vermogen 180 kW/244 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 328 Nm bij 4.600 tpm

Leeggewicht 2.231 kilo

Bagageruimte 835 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 2.041 kg

Gem. verbruik 1 op 6,8 (NEDC)

0-100 km/h n.b.

Topsnelheid 158 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Dodge Nitro 3.7 V6 4x4 SXT – 2008 – 254.167 kilometer – €8.999

Is zo’n Hummer toch wat over de top voor je, dan vinden we in Apeldoorn (in de volgens sommigen beruchte Sleutelbloemstraat) een iets bescheidener alternatief in de vorm van een Dodge Nitro. Deze hoekige knaap mag dan compacter dan de H3 zijn, met zijn vier uitlaten en eveneens zwarte lak – plus wielen – kom je hem evenmin graag ’s nachts in een donker steegje tegen. En dan die naam … De Nitro is iets jonger, maar heeft een stuk meer gereden, dus ook bij de 24-ZG-LB (vijf voorgaande eigenaren) verbazen we ons enigszins over de vraagprijs, temeer daar over garantie niet wordt gesproken (op de H3 en de Escalade tegen meerprijs). Dat de Nitro een iets handzamer formaat en tengevolge daarvan een lager gewicht heeft, blijkt uit een iets minder uitbundige benzinedorst bij betere prestaties, maar met een geremd trekgewicht van 3,5 ton verslaat hij zijn rivaal juist opmerkelijk royaal. Ook hier is vierwielaandrijving present. Hij is tenslotte gebaseerd op concerngenoot Jeep Cherokee, maar ontbeert diens reductiebak. In het terrein komt de Nitro dan ook tekort op de H3, maar met een aanloophoek van 25,6 graden, een afloophoek van 26,7 graden, een hellingshoek van 22 graden en een bodemspeling van circa 20 centimeter kom je toch een aardig eind.

Het interieur weerspiegelt het exterieur: hoekig, stoer en vrij simpel van opzet, waarbij het plasticgehalte vrij hoog is, maar het past hem wel. Wat – letterlijk – minder past, zijn de voorstoelen, die weinig grip geven. Met inachtneming van concept en karakter rijdt de Nitro niet slecht. Speciaal voor de markten buiten Noord-Amerika (dus ook voor ons) werd de auto uitgerust met een zogeheten ‘performance suspension’, waardoor het onderstel communicatiever en steviger zou moeten zijn, maar met behoud van comfort. Dat is maar goed ook, want een starre achteras is zeker niet de meest comfortabele onderstelconfiguratie. Bovendien past een bepaald comfortgehalte ook beter bij deze luxueus uitgevoerde SXT.

Signalement

Merk Dodge

Type Nitro 3.7 V6 4x4 SXT

Bouwjaar januari 2008

Kilometerstand 254.167

Vraagprijs €8.999

Waar te koop? Autobedrijf Westzicht BV, Apeldoorn

Technische gegevens

Motor V6, 3.700 cc

Max. vermogen 151 kW/205 pk bij 5.200 tpm

Max. koppel 314 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.875 kilo

Bagageruimte 369 l/1.994 l

Max. aanhanger geremd 3.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 8,3 (NEDC)

0-100 km/h 10,3 s

Topsnelheid 190 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Cadillac Escalade 6.0 V8 Hybrid Platinum – 2012 – 235.720 kilometer – € 14.995

We blijven bij de favoriete kleur van jeugdheldin Wednesday: zwart. Want lak, 22 inch-wielen en divers glaswerk van deze ruim vijf meter lange en dik 2.700 kilo zware Cadillac Escalade zijn ook al zo duister als de nacht. Deze week dus triple black wat betreft de occasionkleur(en), maar onder die sinistere kleedjes gaan uiteindelijk matig presterende krachtbronnen schuil. Geen van drie haalt bijvoorbeeld 200 km/h, ook Caddy’s reusachtige 6.0-V8 komt inclusief hybride-ondersteuning niet verder dan 170. Dankzij twee kleine elektromotoren blijft het brandstofverbruik nog binnen de perken. De binnenruimte lijkt daarentegen onbeperkt: van huis uit is de Escalade een zevenzitter, maar de eerste eigenaar (van de inmiddels zeven!) liet het derde bankje schrappen. Daarnaast had de financiële kant blijkbaar geen hoge prioriteit: dertien jaar geleden kostte deze auto kaal ruim 120.000 euro, waarvan sindsdien meer dan een ton is verdampt.

Als langeafstandsauto is deze SUV bijzonder geschikt: de luchtvering strijkt alles glad, de fauteuils zitten prima (uiteraard zijn elektrische stoelverstelling en fraai leer standaard) en aan zo’n beetje alles is gedacht. Zelfs de pedalen zijn elektrisch verstelbaar! Het stuur is echter enkel in hoogte te verstellen. De besturing blinkt bovendien niet uit in communicatie. Ook heeft de kloeke koets de neiging flink over te hellen en te deinen in scherp genomen bochten, ondanks de aanwezigheid van (ook hier) Stabilitrac. De Escalade beschikt over vierwielaandrijving (40 procent van de aandrijfkrachten gaat naar de voorwielen, 60 procent naar de achterwielen), maar hij is daar minder geschikt voor dan concerngenoot H3, omdat ook hier een reductiebak ontbreekt. Nee, lange rechte wegen, dat is de natuurlijke habitat van deze upper-Yank. En ga je op pad, dan kan alle bagage mee. Tot maar liefst 3.000 liter slokt het interieur op. Dat maakt de Escalade tot een luxueuze en praktische SUV, maar geen rijdersauto.

Signalement

Merk Cadillac

Type Escalade 6.0 V8 Hybrid Platinum

Bouwjaar januari 2012

Kilometerstand 235.720

Vraagprijs €14.995

Waar te koop? Auto 66, Amersfoort

Technische gegevens

Motor V8, 5.967 cc, hybride

Max. systeemvermogen 275 kW/374 pk

Max. systeemkoppel n.b.

Leeggewicht 2.767 kilo

Bagageruimte 462 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 2.085 kilo

Gem. verbruik 1 op 9,0 (NEDC)

0-100 km/h 8,4 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Met welke van deze drie weinig bescheiden occasion zou jij willen daten?

Drie keer een grote en zwarte occasion uit de US of A. Meer imposant dan verfijnd, meer cruisen dan actief rijden en meer luxe goodies dan echte (bouw)kwaliteit. Met welke van deze drie ‘overheersers van de weg’ zou jij op date willen?