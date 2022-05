Cadillac Escalade-V: nu met specs

De snelle Cadillac Escalade-V liet zich in januari al zien , maar toen wisten we nog niet hoe snel de auto precies was. Dat verandert vandaag.

Wie even helemaal klaar is met EV’s zal het juiste ‘tegengif’ ongetwijfeld vinden in deze Cadillac, die in vrijwel alles een traditioneel lompe benzine-Amerikaan is. De Escalade-V is de eerste SUV die van Cadillac het V-logo krijgt aangemeten. Dat kun je zien als het equivalent van BMW’s M en Mercedes’ AMG, al is er de laatste jaren wel wat geschoven met de modellen onder dit label. Voor het echt heftige spul moet je nu bij de ‘Blackwing’-modellen zijn, de reguliere ‘V’s’ zijn iets bescheidener dan voorheen.

Om de gigantische Escalade aan V-waardige prestaties te helpen, wordt er echter wel gewerkt met heuse Blackwing-kracht. De Cadillac Escalade-V wordt zoals verwacht aangedreven door de 6,2-liter V8 uit de CT5-V Blackwing. Die is in dit geval nog iets krachtiger en levert dankzij een grotere compressor 682 Amerikaanse pk’s, ofwel 692 stuks volgens onze meetmethode. Het koppel is met 885 Nm al even indrukwekkend. Het sprintje van 0 naar 60 mijl per uur, grofweg 96 km/h, moet in minder dan 4,4 tellen achter de rug zijn.

De beschikbare kracht wordt via een tientrapsautomaat over alle wielen verdeeld. Om de boel controleerbaar te houden, monteert Cadillac een aangepast onderstel met standaard adaptieve luchtvering. Uiteraard is de Escalade-V aan de buitenkant direct herkenbaar als het sportieve topmodel, zoals we al eerder mochten concluderen. Grote wielen, zwarte accenten, enorme uitlaten en agressieve bumpers maken een ritje naar de tuner wat ons betreft overbodig, al heeft de gemiddelde klant daaraan ongetwijfeld maling. Wie de reguliere uitvoering wat te krap vindt, kan trouwens de snelste Escalade als langere ESV bestellen.

De Cadillac Escalade-V krijgt in de VS een adviesprijs van net geen 1,5 ton in dollars, ofwel krap €144.000. Een koopje, want dat zou je hier vermoedelijk al aan bpm kwijt zijn.