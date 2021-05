Cadillac Escalade V in beeld

Het heeft even geduurd, maar GM heeft kennelijk toch besloten dat er een Cadillac Escalde V moet komen. Dit is ‘m.

V’ staat bij Cadillac al sinds het begin van deze eeuw voor de snelle versie. De letter is voor het merk min of meer wat de M voor BMW is, al is daar onlangs wel wat verandering in gekomen. De CT4-V en CT5-V zijn namelijk aanzienlijk minder krachtig dan hun voorlopers met een ‘V’. In feite zijn het nu subtoppers, om plaats te maken voor echte krachtpatsers met de toevoeging ‘Blackwing’.

De Escalade, Cadillacs grootste SUV, kreeg tot nu toe nooit de V-behandeling. Terwijl er steeds meer snelle pick-ups verschenen en kleinere SUV’s als de Jeep Grand Cherokee van concurrent Stellantis ook een enorme motor onder de kap kreeg, bleef het grootste SUV-segment tot nu toe gevrijwaard van dit soort ‘Performance-versies’ in de VS.

Cadillac ziet nu echter toch een markt voor een Escalade V, wellicht omdat dit met de recente koerswijziging niet per se een allesovertreffende über-SUV hoeft te betekenen. Het is immers geen Blackwing, dus gewoon bovengemiddeld vlot voldoet ineens ook. De auto’s die je hier ziet zijn duidelijk krachtiger versies van de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Escalade. Ze hebben een verder naar beneden doorlopende voorbumper en vier uitlaateindstukken, zij het nog niet in definitieve vorm.

De Escalade V verschijnt afgaande op deze spionagebeelden in zowel de ‘korte’ als de lange ESV-vorm. Onze bronnen verwachten dat onder de kap wel degelijk de 6.2 V8 uit de CT5-V Blackwing huist, maar dat resulteert in deze mastodont natuurlijk wel in minder heftige prestaties. In de CT5 is dit blok goed voor 668 Amerikaanse pk’s, maar wellicht wijzigt dat nog voor de Escalade.