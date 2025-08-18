Ga naar de inhoud
Voor wie niet kan kiezen: Bentley ‘Ombre by Mulliner’

Dan maar allebei

9
Bentley Ombre by Mulliner
Bentley Ombre by Mulliner
Jan Lemkes

Wie weet dat lakkleuren in de Bentley-configurator zijn gesorteerd per categorie, begrijpt dat er heel wat te kiezen valt in deze exclusieve wereld. Voor wie daar moeite mee heeft, is er nu ook nog de optie ‘Ombre by Mulliner’.

Waar ‘normale’ mensen bij het kiezen van een nieuwe auto vaak kunnen kiezen uit een stuk of vijf tot maximaal tien lakkleuren, biedt Bentley alleen al elf soorten zwart aan. Echt waar. Vervolgens is er een vergelijkbare hoeveelheid keuze in de categorieën 'Blues', 'Golds, oranges & browns', 'Greens', 'Reds & Purples', 'Silvers' en 'Whites en Beiges'. Zit het er dan nog niet bij, is het uiteraard ook mogelijk om de lakmeesters van Bentley een unieke kleur te laten mengen.

Maar wat nu als je dan nog twee favorieten overhoudt, en simpelweg niet kán kiezen? Dan is het nieuws van vandaag helemaal voor jou. ‘Ombre by Mulliner’ betekent dat de auto in twee kleuren wordt gespoten, waarbij de overgang van voren naar achteren geleidelijk plaatsvindt. In alle eerlijkheid is dit een ‘geintje’ dat we in de tuningwereld wel vaker zijn tegengekomen, niet in de laatste plaats in de vorm van een wrap. Bij Bentley gaat het uiteraard om echte lak, met de hand aangebracht in Bentleys ‘Dream Factory’ in Crewe. Leuk is ook dat bij de op The Quail getoonde auto het kleurenschema heel consequent is doorgevoerd. Zo hebben de voorwielen een andere kleur blauw dan de achterwielen en is zelfs het interieur tweekleurig, waarbij de scheidslijn uiteraard tussen de voor- en achterstoelen ligt.

9
Bentley Supercars & Sportscars



