Volvo hoopt meer mensen tot aankoop van een van zijn elektrische modellen te verleiden door gratis thuisladen aan te bieden.

Wie in Zweden een nieuwe elektrische Volvo koopt, krijgt van Volvo vanaf februari 2026 een jaar lang gratis elektriciteit om zijn of haar auto thuis op te laden. Daarvoor werkt het merk samen met energieleverancier Vattenfall. Om daarvan te kunnen profiteren, moet je wel een energiecontract bij Vattenfall hebben en moet je de EV thuis kunnen opladen via dezelfde elektriciteitsmeter en met behulp van de oplaadfunctie in de Volvo Cars-app, zo licht de fabrikant toe.

Er zitten meer voorwaarden aan Volvo's middel om extra klanten te trekken. Zo dekt Volvo maximaal 5.150 kWh per jaar, wat volgens het merk met een EX90 overeenkomt met 25.000 kilometer op jaarbasis. Ook geldt er een maximale stroomprijs van 1,5 SEK per kWh, omgerekend zo'n €0,14 per kWh.

Volgens Volvo gaat het vooralsnog om een proef, al geeft het wel aan dat 'verkregen inzichten uit de eerste fase in Zweden de basis zullen vormen voor een bredere wereldwijde uitrol.' Daarbij zegt Volvo ook samenwerkingen met andere energieleveranciers dan Vattenfall te willen aangaan.