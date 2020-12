Volvo-CEO: 'In 2030 alleen nog maar EV's in het aanbod'

Volvo-CEO Hakan Samuelsson zegt 'verrast' te zijn als zijn merk binnen de komende tien jaar niet volledig elektrisch is. Dat zegt hij op het ' Future of the Car' summit van de Financial Times. Een 'zachte' deadline voor het volledig uitfaseren van brandstofmotoren was nog niet eerder genoemd.

Tot op heden was bekend dat Volvo zich als doel had gesteld om omstreeks 2025 de helft van de auto's die het verkoopt uit EV's te laten bestaan. Volvo-topman Samuelsson spreekt de verwachting uit dat het merk in 2030 helemaal geen auto's met een verbrandingsmotor meer verkoopt. "Het zou me verbazen als we vanaf 2030 niet alleen maar EV's gaan leveren," aldus de CEO. Verder zegt hij dat Volvo al over gaat op enkel elektrische modellen "voordat iemand daar wettelijke verplichtingen voor heeft." Aangezien het Verenigd Koninkrijk en Nederland al vanaf 2030 de verkoop van nieuwe brandstofauto's verbieden en vermoedelijk meer landen zullen volgen, ligt het dus voor de hand dat Volvo hier al eerder op wil inspelen.

Dat Volvo hard bezig is met elektrificatie is geen publiek geheim. Het merk werkt momenteel onder meer aan eigen elektromotoren voor toepassing in het nieuwe SPA2-platform, dat als basis moet dienen voor de volgende XC60, XC90, S90 en V90. De compactere modellen van Volvo komen dan naar verwachting op het SEA-platform van Geely te staan. Plug-in hybrides keert Volvo op termijn de rug toe, maar het is nog niet bekend wanneer precies. Het aanbod zal dan bestaan uit benzinemotoren met mild-hybrid ondersteuning en EV's, waarbij Volvo de eerste categorie geleidelijk aan de nek om draait in aanloop naar 2030. De nieuwe XC90, die over pakweg twee jaar op stapel staat, zal het eerste concrete resultaat gaan zijn van de nieuwe koers van Volvo.