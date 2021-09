Volvo heeft nieuw logo

Volvo schaart zich in het rijtje van automerken dat een nieuwe en meer uitgeklede variant van zijn merklogo presenteert. Volvo's nieuwe logo komen we vooralsnog alleen in reclame- en communicatie-uitingen van het merk tegen.

Volvo voegt zich toe aan het rijtje van autofabrikanten dat een nieuwe, vereenvoudigde versie van zijn bekende logo heeft gepresenteerd. Onlangs presenteerde het Russische Lada een uitgeklede variant van zijn embleem en eerder waren het merken als Renault, Kia, BMW, Toyota, Nissan en Opel die uitgeklede versies van hun logo's presenteerden.

Ook Volvo's nieuwe logo is een versimpelde en meer 2D-achtige versie van het bekende embleem, dat een variant is van het chemische symbool van ijzer. Het nieuwe Volvo-logo is volledig in het zwart uitgevoerd, maar breekt ook wat vorm betreft met het voorheen gebruikte beeldmerk. Niet alleen is de rand van de cirkel dunner, het nieuwe logo moet het namelijk ook zonder horizontale strook doen waarin de merknaam staat uitgeschreven. De merknaam Volvo, afgeleid van 'volvere' dat in het Latijn iets als 'ik rol' betekent, staat nog wel centraal in het logo uitgeschreven.

Volvo past het nieuwe logo op diverse van zijn websites toe, waaronder op zijn social mediapagina's. Volvo meldt aan AutoWeek dat het nieuwe logo in 2023 ook op auto's van het merk te zien zal zijn. Volgens de Nederlandse importeur zijn de logo's van Volvo Car Group en Volvo Group, die na de overname door Ford Motor Company van elkaar losgetrokken zijn, nu teruggedraaid. Beide ondernemingen hebben dus nu dit nieuwe logo, al zullen de accentkleuren per onderneming verschillen. "Het merk Volvo wordt gedeeld door Volvo Group en Volvo Car Group, die van 1927 tot en met 1999 ook een gezamenlijke historie hebben. Ookal zijn het twee aparte, sterke bedrijven in aparte bedrijfstakken, ze hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het merk Volvo te onderhouden en verder te ontwikkelen. Een consistente huisstijl heeft voordelen voor beide ondernemingen.”