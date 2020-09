Volvo XC90 uitgeroepen tot minst betrouwbare auto

Veiligheid en degelijkheid, dat zijn zo'n beetje de twee kernbegrippen waarmee Volvo zich gevestigd heeft in de automarkt. Voor de XC90 gaat die vlieger echter niet op. Uit het Britse onderzoek volgt dat van de drie tot vijf jaar oude XC90's maar liefst 74% fouten of mankementen te verduren heeft gehad. Dit is het hoogste percentage van alle onderzochte auto's in elke leeftijdsgroep. De vaakst voorkomende 'gremlins' hebben te maken met het uitlaat- of emissiecontrolesysteem, gevolgd door storingen met het koelsysteem, de deurkrukken en -sloten, het brandstofsysteem en de turbo's. Ook de kwaliteit van de interieurbekleding laat volgens de respondenten te wensen over. Daarnaast lieten één op de zes XC90's hun eigenaren het afgelopen jaar in de steek door uitvalbeurten onderweg. Uit de enquête volgt verder dat de problemen de eerste twee tot drie jaar mee vallen. Pas na afloop van de garantieperiode beginnen de euvels dikwijls.

De tweede generatie van de Volvo XC90 betekende in 2015 een ommezwaai voor het Zweedse merk. De vijfcilinders verdwenen uit het gamma, het design werd een stuk strakker en het merk ging op het gebied van digitalisering en gadgets mee met de tijd. Daarbij is ook de dieselmotor er dit jaar uit gegaan. Volgens WhatCar komt het grote aantal storingen van de XC90 vooral door problemen met de productiekwaliteit. In 2019 kreeg de XC90 echter een facelift, waarmee wellicht een deel van de problemen verholpen is. Of dat uiteindelijk ook zo is, zal over een aantal jaar uit vervolgonderzoek moeten blijken.