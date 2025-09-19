Wat gebeurt er als een onstuitbare kracht die een onwrikbaar object raakt? Niemand die het weet. Volvo deed een poging die paradox in de praktijk te brengen door de Volvo EX90 in één keer met zichzelf te laten crashen.

Volvo heeft naar eigen zeggen een primeur in handen. Het heeft de eerste crashtest uitgevoerd waarbij in één klap drie elektrische modellen het moesten ontgelden. Het drievoudige slachtoffer in kwestie is de Volvo EX90. De grootste elektrische SUV kwam daarbij logischerwijs met zichzelf in aanraking. En niet bepaald zachtzinnig.

Volgens Volvo heeft het de opmerkelijke test uitgevoerd om - je verwacht het niet - te laten zien hoe hoog het merk de lat op veiligheidsgebied legt. Daarbij geeft het merk aan dat het wat veiligheid betreft hogere eisen stelt dan de geldende veiligheidseisen. Hoe de driedubbele test ging? Welnu: een EX90 reed met een snelheid van 50 km/h op een stilstaande EX90 af en kwam daarbij voortijdig volledig tot stilstand. Een derde EX90 boorde zich vervolgens met een snelheid van 55 km/h in de flank van van meet af aan stilstaande exemplaar. Volgens Volvo blijkt uit data van de crashdummies dat zowel de kooiconstructie als de zijairbags hun werk naar behoren deden en dat inzittenden bij deze crash niet serieus verwond zouden raken.