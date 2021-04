Koningsdag: 5 auto's waarmee koning Willem-Alexander reed

Op zijn verjaardag verplaatst de koning zich in de one-off Daf Kini die de autofabrikant in 1967, bij de geboorte van Willem-Alexander, cadeau deed aan de Oranjes. De koninklijke familie gebruikte het door de Italiaanse ontwerper Giovanni Michelotti getekende open strandautootje destijds bij hun buitenverblijf in Italië. Inmiddels resideert de Kini echter alweer geruime tijd in het Daf-museum. Qua autohistorie wordt het bij Willem-Alexander niet zo speciaal als bij zijn grootvader Prins Bernhard, maar hij hoeft zeker niet te klagen over zijn vervoermiddelen. Een officiële lijst van alle auto's die hij door de jaren heen heeft versleten is er niet, ook omdat de RVD om privacyredenen in principe geen informatie vrijgeeft over de privéauto's van het koninklijk paar. we lichten er dus vijf willekeurige exemplaren uit.

1. Audi A8 L

Deze is niet heel moeilijk. Meestal arriveert Willem-Alexander bij officiële gelegenheden namelijk in zijn op maat gemaakte Audi A8 L met kenteken AA-86. Deze auto is door de inmiddels ter ziele gegane coachbuilder Remetz verlengd met 45 centimeter ten opzichte van de standaard A8 L. Die firma bouwde overigens twee exemplaren van de verlengde A8. De tweede was voor Willem-Alexander en de eerste, die hierboven is afgebeeld, was eigendom van zakenman Romke Kooyenga. De specificaties van de twee auto's zijn nagenoeg identiek, wat betekent dat de A8 van de koning de 4.2 TDI met 385 pk en 850 Nm onder de kap heeft liggen.

2. Ford Sierra XR4x4

Op 21-jarige leeftijd beschikte Willem-Alexander al over een behoorlijk rap vervoermiddel: een Ford Sierra XR4x4, met onder de kap een 150 pk sterke 2,8-liter V6. Ondanks de vierwielaandrijving parkeerde de prins zijn snelle Ford in zijn studentenstad Leiden in een sloot. Volgens een nieuwsbericht uit die tijd reed hij 65 kilometer per uur waar 50 was toegestaan en verloor hij bij een inhaalactie de macht over het stuur, waarna hij te water raakte. Bij het ongeluk bleef hij zelf overigens ongedeerd.

3. Volvo 850

Na zijn crash met de Ford Sierra heeft Willem-Alexander in 1995 nog eenmaal een ongeluk gehad, ditmaal met zijn Volvo 850 station op weg naar de wintersport. Hij reed 150 km/h op de Duitse Autobahn toen een auto voor hem plotseling remde. Hierdoor moest hij zelf ook op de rem staan, waardoor de Volvo begon te slingeren en de prins een rechts naast hem rijdende vrachtwagen schampte. De Volvo eindigde uiteindelijk tegen de vangrail van de middenberm. Willem-Alexander en zijn vriendin bleven ongedeerd. Om wat voor Volvo 850 het precies gaat is niet bekend, wel blijkt uit het nieuwsbericht over de crash dat het Nederlandse kenteken van de prins bedekt was met een Duitse nummerplaat omwille van de privacy. Of dat een nep-nummerbord of een officieel kenteken was, is niet bekend.

4. Volvo XC90

Net als zijn moeder Beatrix verplaatste Willem-Alexander zich graag in Volvo's. In 2013 werd hij nog samen met zijn familie gespot in een Volvo XC90, waarvan de exacte modelvariant eveneens onbekend is. Wel is duidelijk dat het hier om de gefacelifte versie gaat. Willem-Alexander heeft overigens meerdere XC90's gehad, want op internet circuleren ook afbeeldingen van een groene pre-facelift XC90 met hem achter het stuur.

5. Tesla Model X

Het wagenpark van de koning neemt hier een bijzondere wending, want de Tesla Model X is behoorlijk wat anders dan een Volvo XC90. Willem-Alexander is meerdere keren gespot in de Model X P90D met kenteken KH-168-J. Volgens het kentekenregister heeft de koning de auto nog steeds in zijn bezit, want de Tesla telt sinds 2016 één particuliere eigenaar. In dat jaar was de P90D de krachtigste variant van de Model X. Het is ook meteen de snelste auto op dit lijstje, want de sprint naar de 100 km/h is geklaard in 4 seconden. Oftewel, sneller dan de Ferrari 456 GT die zijn opa ooit bezat.