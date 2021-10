Volkswagens 'start-stopsysteem' in 1991 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Slimme foefjes om auto's zuiniger te maken zijn absoluut niet iets van de afgelopen twee decennia. Al sinds jaar en dag zoeken autofabrikanten innovatieve manieren om het brandstofverbruik te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de oliecrisis begin jaren 70, al grepen toen vooral Amerikaanse fabrikanten simpelweg naar kleinere motoren voor hun modellen. Toyota deed echter iets bijzonders en bracht naar verluidt in 1974 al een soort start-stop systeem naar de Crown, waarbij de motor afsloeg als je bij stilstand de koppeling intrapte en weer aansloeg als je die losliet. Klinkt bekend. Uiteindelijk waaide dit principe ook over naar Europa en begonnen Europese merken er volop mee te experimenteren. Volkswagen deed dat voor het eerst met de 'Eco-Golf' gedoopte Golf II.

AutoWeek kon exact 30 jaar geleden de weg op met deze Eco-Golf om het te proberen. Deze deed niet helemaal hetzelfde als wat je nu gewend bent bij een start-stopsysteem. Hij liet de motor namelijk ook tijdens het rijden afslaan, dat kun je nog het beste vergelijken met het 'zeilen' van moderne auto's. De Eco-Golf was voorzien van een 1.6 dieselmotor die gekoppeld was aan een halfautomaat met een (nu vacuüm bekrachtigde) koppeling uit een Golf met handbak. Het koppelen werd elektronisch aangestuurd. Als je het gas snel losliet, ontkoppelde de auto zelf en viel de motor na anderhalve seconde stil. Gaf je weer gas, dan koppelde de boel weer en sloeg de krachtbron weer aan. Dit deed de auto alleen niet in zijn eerste versnelling en in de achteruit. De motor viel dus niet zomaar stil als je in de eerste versnelling stond te wachten voor het verkeerslicht, daarvoor moest je de Eco-Golf in zijn vrij zetten. Slechts het aanraken van de versnellingspook, of - als de auto nog in een versnelling stond - gas geven, was genoeg om de motor weer tot leven te wekken.

Het resulteerde in een Golf waarin de motor - afhankelijk van het gereden traject - tot maar liefst 50 procent van de tijd niet draaide. Dat klinkt niet helemaal veilig, want een auto heeft tijdens het rijden immers ook een draaiende motor nodig voor rembekrachtiging en stuurbekrachtiging. Dat laatste had de Golf echter überhaupt nog niet en de rembekrachtiging werd opgevangen door een elektrisch aangedreven vacuümpomp. Hiervoor was er ook een extra accu in de Golf aanwezig, die er verder voor zorgde dat de verlichting bleef branden als de motor niet draaide. Dit was ook om de hoofdaccu te ontzien, die moest uiteraard aardig aan de bak met het constant herstarten van de motor.

De testredacteur van dienst vond het behoorlijk onwennig in het begin, een auto die constant de geest lijkt te geven. Na enige tijd begon het echter wel te wennen en viel bovendien op dat de Eco-Golf ondanks het regelmatig afslaan van de motor nog best prettig reed. Overigens kon je het systeem ook om de tuin leiden als je liever de motor draaiende hield, bijvoorbeeld door wat geleidelijker gas terug te nemen. Het kon ook in zijn geheel worden uitgeschakeld, met een knopje 'Motorbremse'. Zoals de naam al zegt, was dat vooral bedoeld om op de motor remmen mogelijk te maken met de Eco-Golf, bijvoorbeeld in heuvelachtig gebied. Dan reed de Golf gewoon als een conventionele auto met halfautomaat.

Wat leverde het op? Nou, een veel lager verbruik dan gewoonlijk. De Eco-Golf die AutoWeek reed verbruikte zo'n 50 procent minder diesel dan een vergelijkbare Golf zonder het systeem. Op een stadstraject van 144 km met een gemiddelde snelheid van net geen 30 km/h kwam het verbruik uit op 1 op 22,4. De motor was in de 4 uur en 49 minuten durende rit maar liefst 403 keer opnieuw gestart en had 48 procent van de tijd niet gedraaid. Op een gevarieerd traject met een gemiddelde snelheid van 57,2 km/h was het wat minder indrukwekkend, met een uitschakelpercentage van 29 procent en een verbruik van 1 op 19,3. De Eco-Golf kwam dus in de stad het best tot zijn recht, vanwege de vele momenten waarop je voor langere tijd het gas loslaat.

Al met al was de conclusie dat het een veelbelovend systeem was en dat het behoorlijk productierijp aanvoelde. Niet helemaal verrassend, als je bedenkt dat Volkswagen hieraan al sinds eind jaren 70 werkte. In 1994 kwam het op de markt, toen Volkswagen de Golf III als Ecomatic uitbracht. De Lupo 3L zou iets later ook een dergelijk systeem krijgen. In onderstaande video zie je hoe het werkte in de Golf Ecomatic.