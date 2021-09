Volkswagens eerste elektrische sedan betrapt

Het elektrische aanbod van Volkswagen bestaat vooralsnog alleen uit een hatchback en een SUV, respectievelijk de ID3 en ID4. Natuurlijk komt Volkswagen nog met de met retrodesign doorspekte ID Buzz, maar in het Passat-segment komt Volkswagen met een EV. Op deze set spionagefoto's is het elektrische Passat-alternatief voor het eerst uitgebreid te zien.

De toekomst van de Volkswagen Passat gaat er anders uitzien dan je gewend bent. In 2023 komt Volkswagen met een nieuwe generatie Passat, een model dat net als het huidige model weer een MQB-derivaat is en dus gewoon met al dan niet geëlektrificeerde verbrandingsmotoren leverbaar wordt. De nieuwe Passat komt weer als Variant, maar in Europa hangt de toekomst van een sedanversie van de Passat aan een zijden draadje. Wel komt Volkswagen met een elektrische sedan, een auto die nu in het openbaar is betrapt.

Dat Volkswagen met een elektrsche sedan komt, staat eigenlijk al jaren vast. In 2018 liet het merk de ID Vizzion zien, een op dat moment nog erg futuristisch ogend model dat naast als vooruitblik op een elektrische sedan vooral als technologisch uithangbord fungeerde. Een jaar na de Vizzion beleefde de ID Space Vizzion zijn debuut, een behoorlijk productierijp ogende elektrische stationwagen die net een slag groter was dan de Passat Variant. De ingepakte vierdeurs van Volkswagen die je op deze foto's ziet, is hoogstwaarschijnlijk het elektrische sedanbroertje van die auto.

Dit nagelnieuwe elektrische Passat-alternatief zou voor 2023 op de rol staan en gaat volgens eerdere geruchten ID Aero heten. Niet ID6 of ID7 dus. Het gesnapte testexemplaar is met name aan de voor- en achterzijde nog rijkelijk beplakt met verhullend en enigszins misleidend stickerwerk. Zo zijn de koplampen voornamelijk plakkers en heeft Volkswagen onder meer een grote imitatiegrille aangebracht. Alleen het rooster onderin de voorbumper is daadwerkelijk open. Ook de achterlichten van de auto zijn niet de definitieve exemplaren. Hoewel Volkswagen wat design betreft enigszins vergelijkbare achterlichten toepast op sedans, doet de bilparij van dit testexemplaar denken aan dat van de Tesla Model 3. Het opvallende knikje nabij de D-stijl lijkt wel 'echt', hetzelfde geldt voor de in de portieren verzonken handgrepen.

De elektrische sedan van Volkswagen zou tot zo'n 700 kilometer ver moeten komen op een acculading. Reken verder op de komst van een zo'n 400 pk sterke aandrijflijn, al is het ook heel goed mogelijk dat er versies met mildere elektromotoren beschikbaar komen. Voorlopig blijft het bij giswerk, maar dat Volkswagen met een elektrische sedan komt, staat vast. De auto moet uiteindelijk geproduceerd worden in Volkswagen-fabriek in Emden waar Volkswagen momenteel de Passat en Arteon produceert.