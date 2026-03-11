Volkswagen wil nog meer schaalvoordelen creëren

Volkswagen heeft zijn winst in 2025 zien halveren, vernamen we gisteren. Om het tij te keren wil het concern nog meer schaalvoordelen creëren, dus nog meer onderdelen delen. Ook kan China zich opmaken voor het grootste productoffensief ooit.

“In deze uitdagende situatie willen we onze voertuigen met verbrandingsmotor technologisch concurrerend houden, blijven investeren in aantrekkelijke elektrische voertuigen en de nieuwste softwareoplossingen voor onze klanten, en onze regionale aanwezigheid uitbreiden in met name in de Verenigde Staten”, stelt Volkswagen-CFO Arno Antlitz. “Dit kunnen we alleen realiseren als we de kosten rigoureus blijven verlagen, synergiën binnen de Volkswagen Group benutten, de complexiteit verminderen en zo de winstgevendheid duurzaam verhogen. Daar zullen we ons de komende maanden op richten.”

Meer samenwerking tussen de merken dus, en wellicht ook minder verschillende motoren en platforms. Best een klus, want Volkswagen hoeft als het om het delen van onderdelen gaat eigenlijk alleen Stellantis voor zich te dulden. Toch zou er hier en daar nog wel wat winst te behalen zijn. Wij denken dan met name aan Volkswagen en Audi, want Audi gebruikt als premiummerk toch vaak andere techniek dan de volumemerken.

Er staat echter meer te gebeuren bij Volkswagen. In de VS vielen de verkopen dus tegen, maar in China eveneens. CEO Oliver Blume wil ook daar het tij rigoureus keren: “Voor de Chinese markt beginnen we ons grootste productoffensief ooit.” Opnieuw voorwaar niet makkelijk, want Volkswagen is al heel lang erg groot in China. Blume benadrukt daarnaast dat Volkswagen flink blijft investeren in accu’s, software en autonoom rijden en wil van het merk zelfs de technologische koploper maken binnen de autowereld.